fials: grave situazione pronto soccorso nell'area metropolitana di milano e necessità di riforme urgenti

Milano, 24 aprile 2024 - La Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (FIALS) Area Metropolitana di Milano, sulla base dei recenti dati forniti da Agenas (l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), evidenzia un urgente bisogno di riforma nei pronto soccorso milanesi. I dati stimati da FIALS per l'area metropolitana di Milano indicano un totale di circa 926.000 accessi ai pronto soccorso nel corso dell'ultimo anno. Di questi accessi, una notevole quota è rappresentata da utilizzi considerati impropri, con circa 91.000 accessi classificati come codici bianchi e 716.000 come codici verdi. Questi numeri rappresentano casi in cui le condizioni dei pazienti non richiedevano un intervento urgente e avrebbero potuto essere gestiti efficacemente a livelli di cura inferiore, come ambulatori di medici di base o farmacie. Di fronte a questi dati, Mauro Nobile, Segretario Generale FIALS Milano Area Metropolitana, sottolinea: "È impellente rivedere e ottimizzare il sistema di triage nei pronto soccorso per assicurare che le risorse siano dedicate ai casi effettivamente urgenti, riducendo così il sovraffollamento e migliorando la qualità dell'assistenza sanitaria offerta." FIALS propone un dibattito aperto e costruttivo con tutti gli stakeholder del sistema sanitario per discutere e implementare le seguenti misure: 1. Miglioramento dell'informazione e delle risorse disponibili nei punti di primo contatto come farmacie e ambulatori dei medici di base, per ridurre gli accessi non necessari ai pronto soccorso. 2. Ottimizzazione dei criteri di trasporto sanitario d'emergenza, per limitare i trasporti non urgenti che contribuiscono al sovraffollamento. 3. Rafforzamento del supporto domiciliare, per assistere i pazienti in ambiente familiare quando possibile, evitando ricoveri non necessari. 4. Revisione dei processi di triage, per assicurare una valutazione accurata e tempestiva delle urgenze. La salute dei cittadini milanesi richiede azioni concrete e rapide per garantire che i pronto soccorso siano in grado di gestire le emergenze reali con l'efficacia che le situazioni critiche richiedono. FIALS Milano si impegna a lavorare con le autorità sanitarie locali per monitorare l'evoluzione della situazione e per sostenere le riforme necessarie a migliorare il sistema di assistenza urgente nella metropoli.