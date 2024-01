Fials milano: "contro l'attenuazione del vincolo di esclusività in ambito sanitario: così come è, è una presa in giro!"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A distanza di mesi dall'approvazione della Legge 26 maggio 2023, n. 56, che ha modificato il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, sorgono numerose questioni e paradossi riguardanti le misure adottate. In particolare, l'articolo 13 ha introdotto un allentamento del vincolo di esclusività per le professioni sanitarie. In pratica, ciò consente al personale infermieristico, ostetrico e tecnico-sanitario impiegato nel settore pubblico della sanità di svolgere altre attività al di fuori dell'orario di servizio, estendendo questa possibilità fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, la norma è controversa e suscita incertezza tra i professionisti coinvolti. “Come FIALS Milano Area Metropolitana” commenta il Dr. Vincenzo Chianese, Dirigente Fials Milano “abbiamo organizzato un corso residenziale per approfondire la questione e chiarire le ambiguità” Alcune delle osservazioni emerse nel corso sulla norma includono: 1) La norma è provvisoria e non definitiva, mantenendo una sensazione di incertezza. 2) Vi è un richiamo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che riguarda incompatibilità e cumulo di impieghi. 3) La verifica sul rispetto della normativa sull'orario di lavoro è strana, dato che il datore di lavoro non è tenuto a controllare l'attività in libera professione 4) Il regime giuridico, fiscale e previdenziale dell'attività consentita è indefinito. 5) La procedura di autorizzazione richiede l'approvazione dell'azienda, con condizioni stringenti. 6) Il regolamento aziendale potrebbe diventare oggetto di confronto sindacale per disciplinare le lacune della norma. 7) Inoltre, la mancanza di chiarezza nell'attuazione della norma ci spinge a suggerire l'introduzione di un'indennità di esclusività nella prossima contrattazione collettiva del settore, simile a quella per i dirigenti medici. La FIALS Milano rimane impegnata nella tutela dei diritti e nell'assicurare una normativa chiara e equa per i lavoratori del comparto sanitario.