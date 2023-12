“Fials: regione Lombardia alzi gli stipendi agli infermieri : la legge lo consente. risponde il movimento 5 stelle con un’interrogazione a fontana”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

FIALS, il Sindacato più rappresentativo nella Città Metropolitana di Milano nel Comparto Sanità, ha sollevato presso Regione Lombardia un grande problema organizzativo: “Mancano 9.500 infermieri” attacca il Segretario Generale Mauro Nobile “e il lavoro nella sanità è diventato massacrante. I nostri colleghi stanno scappando all’Estero”. Evidente il motivo economico di questa mancanza e di questa fuga: “In Italia un infermiere guadagna mediamente 27.382 euro l’anno, quasi in fondo alla classifica dei Paesi europei, contro i 32.092 della Francia, i 34.212 della Spagna, gli oltre 45mila della Germania e i 48.167 dell’Irlanda (dati Ocse 2019).” continua Nobile “Tale disparità di trattamento sta comportando, com’è ovvio, un vero esodo dei nostri professionisti di settore verso lidi più gratificanti”. FIALS Milano ha sollevato da tempo (già dall'inizio del corrente anno), col mancato recepimento nella Legge di stabilità 2023-2025, la situazione paradossale che si è andata a creare: “La Regione Lombardia non risulta aver dato seguito, ad eccezione di qualche ente che aveva fatto espressa richiesta, all’art. 11 della Legge 26 maggio 2023, n. 56, conversione del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34 (cosiddetto Decreto bollette), che consente per il personale infermieristico di aumentare la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive presso i servizi di emergenza-urgenza fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. E questo con risorse Statali già stanziate”. Alla denuncia di FIALS Milano ha risposto il Movimento 5 Stelle: i Consiglieri Regionali Di Marco, Pizzighini, Pollini, dopo un incontro con FIALS Milano hanno proposto, nei giorni scorsi, un’interrogazione al Presidente Fontana per rendere conto di questa incresciosa e non più derogabile situazione.