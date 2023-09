Followyourpassion: con milano21 tra due mesi si corre sotto la Madonnina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO – Due mesi volano. Come voleranno i runner di Milano21, la corsa podistica organizzata da FollowYourPassion, evento in calendario domenica 26 novembre. Tra 60 giorni sarà ancora il tempo della sfida, degli amici ritrovati e degli abbracci, dei polmoni che scoppiano e le gambe che macinano veloci strade e chilometri dopo settimane di allenamenti. L’obiettivo c’è, la medaglia è pronta, serve solo il cuore e il carattere per esserci e andare a conquistarla. DISTANZE - Tutti potranno partecipare, si correranno sia la distanza di mezza maratona (21,097 km) sia la 10 km, quest’ultima anche non competitiva, le distanze perfette, con il via che sarà dato alle ore 9:00 per tutti e tre gli eventi. Milano21 torna così a riscaldare e a riempire di gioia e adrenalina l’autunno del capoluogo lombardo grazie a tutti quei podisti che, edizione dopo edizione, l’hanno promossa tra le mezze maratone più importanti d’Italia. Ma non solo: da quest’anno infatti è entrata nel prestigioso calendario internazionale AIMS (Association of International Marathons and Distance Races), un riconoscimento, che premia la qualità di un’organizzazione che di anno in anno ha saputo ulteriormente migliorare i servizi offerti al maratoneta. IL PERCORSO – Il tracciato della Milano21 è tanto suggestivo quanto veloce. Svela tutte le facce di una città che negli anni è stata capace di rinnovarsi e aprirsi al futuro preservando la sua storia. I partecipanti correranno nel centro storico del capoluogo lombardo, con il Duomo e il Castello Sforzesco, ma anche la Darsena e Montenapoleone, e con il Parco Sempione a fare da traghettatore verso il nuovo quartiere di CityLife. Partenza e arrivo saranno in via Arona, a due passi dal Velodromo Vigorelli, un altro monumento simbolo dello sport e della città. ISCRIZIONI – Sarà possibile iscriversi alle due distanze competitive (21,097 km e 10 km) fino a giovedì 23 novembre. L’ultimo cambio quota scatterà lunedì 23 ottobre. Alla 10 km non competitiva ci si potrà iscrivere anche il giorno della gara presso la segreteria organizzativa. PETTORALE SOLIDALE – Anche per il 2023 FollowYourPassion conferma la collaborazione con Sport Senza Frontiere, onlus che favorisce l’inclusione sociale, l’educazione e il benessere psico-fisico di bambini e adolescenti svantaggiati attraverso lo sport. Acquistando un Pettorale Solidale, ogni runner potrà donare una quota libera alla Onlus. COMBINATA MONZA21-MILANO21 – Il 22 ottobre nel tempio della velocità, all’Autodromo di Monza, per la Monza21. Il 26 novembre sotto la Madonnina per la Milano21. Un’occasione unica per godersi l’autunno di corsa…risparmiando. FollowYourPassion ha pensato a una promozione per tutti quei maratoneti che decideranno di iscriversi a entrambi gli appuntamenti. Per iscrizioni: https://join.endu.net/entry?edition=81136 AREA EXPO – La Milano21 2023 verrà inaugurata, venerdì 24 novembre, con l’apertura dell’Area Expo allestita nel centro congressi Allianz MiCo, dove i partecipanti potranno entrare in contatto diretto con le aziende del settore. ALLENAMENTI COLLETTIVI GRATUITI – Il countdown verso i due eventi autunnali verrà cadenzato da “Road to Monza21 e Milano21”, gli allenamenti settimanali gratuiti in programma ogni venerdì, con ritrovo alle 19 presso Why Run Milano in corso Sempione 6 a Milano. Si partirà poi alle 19:30 e a guidare il training saranno gli Urban Runners. Gli allenamenti sono aperti a tutti e per tutte le andature. Disponibilità di deposito borse, spogliatoi e docce a gettone. VEDI MILANO E POI… NAPOLI – Dal maestoso Duomo e le vie dello shopping di Milano all’affascinante lungomare Caracciolo e al cuore di Napoli il passo è davvero breve. Almeno per gli iscritti alla Milano21 (21,097 km), che potranno iscriversi alla Napoli City Half Marathon a un prezzo speciale. L’appuntamento, quindi, è doppio: a Milano il 26 novembre 2023 con la Milano21 e il 24 febbraio 2024 a Napoli con la Napoli City Half Marathon. Sito ufficiale della manifestazione: https://followyourpassion.it/milano21/ AL SERVIZIO DEGLI SPORTIVI ASPETTANDO IL 2024 – 16 eventi che nel 2023 stanno portando atleti di tutti livelli a correre, nuotare e pedalare. Ciclismo su strada e mountain biking, corsa, nuoto in acque libere e triathlon: la proposta di FollowYourPassion riesce a soddisfare le esigenze di tutti. E lo continuerà a fare anche nel 2024. Il calendario delle gare del prossimo anno è quasi completo e verrà svelato a breve.