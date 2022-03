Fondazione Cariplo: riprogettiamo il futuro. evento in streaming online il 3 marzo dalle ore 10:30 alle 11:30

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Parte una nuova iniziativa di Fondazione Cariplo: l’obiettivo è far emergere e potenziare le competenze del terzo settore per valorizzarne il ruolo nelle comunità e nei territori di riferimento (Regione Lombardia e Province di Novara e VCO). L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’obiettivo strategico “Capacity building: rafforzare le competenze e la dimensione organizzativa del non profit”. Saranno tre le linee di lavoro: 1. Formazione e capacity building, 2. Accompagnamento e mentorship (per la definizione di piani di rafforzamento organizzativo), 3. Sostegno all’implementazione di piani di sviluppo. Riprogettiamo il futuro prende avvio con un nuovo percorso formativo denominato “Capacity Building 2022” che verrà presentato nel dettaglio con un evento in streaming on line il 3 marzo dalle ore 10.30 alle 11.30. La Fondazione ha costruito un’esperienza più che decennale sul tema del capacity building degli enti di terzo settore, con diversi strumenti a bando e/o progetti promossi da tutte le aree. A partire dal 2018 ha lanciato una strategia intersettoriale (Programma Cariplo Social Innovation) dedicata al rafforzamento organizzativo che ha permesso di sostenere più di 70 organizzazioni nell’implementazione di piani di sviluppo strategico e circa 400 nella formazione a distanza sui temi del change management, della comunicazione digitale, della misurazione e valutazione degli interventi, della gestione dei progetti e del fundraising. Il percorso formativo sarà fruibile sulla piattaforma “Cariplo Social Innovation Lab” che offrirà a tutte le organizzazioni del Terzo Settore l’opportunità di rafforzare le proprie competenze e di acquisirne di nuove. E’ inoltre previsto un questionario di autovalutazione finalizzato a misurare lo stato delle conoscenze degli ETS e a strutturare percorsi formativi su misura, in ottica di aggiornamento continuo. Nel corso delle lezioni, della durata di un’ora ciascuna, verranno affrontati 5 macro-argomenti: progettazione, digitale, fundraising, normative e strategie. Ogni macro-argomento sarà poi arricchito da materiali scaricabili e focus su tematiche di stretta attualità come il PNRR, l’innovazione digitale, l’utilizzo dei dati, la privacy e la sicurezza informatica. Tra i tanti materiali messi a disposizione, ci saranno inoltre 15 testimonianze di enti del terzo settore sostenuti nel recente passato che racconteranno la loro esperienza. In totale i docenti coinvolti saranno 27, individuati e selezionati tra esperti di settore in ambito non profit. Un tema trasversale con contenuti dedicati sarà “In dialogo con Fondazione Cariplo”, un percorso che guiderà l’utente dalla compilazione della domanda al ricevimento e gestione del contributo per la realizzazione di un progetto, con un focus di approfondimento anche in tema di bilanci alla luce dei nuovi adempimenti contabili e fiscali. Inoltre, si tratteranno gli aspetti della comunicazione e dello storytelling. Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo Gli enti del Terzo Settore costituiscono un patrimonio di competenze e di legami indispensabili per le nostre comunità, sia per i servizi che offrono, ma soprattutto per le opportunità di relazione e crescita che sanno generare per le persone. La crisi scatenata dalla pandemia ha colpito duramente anche le organizzazioni non profit: per questo Fondazione Cariplo è da subito intervenuta nel 2020 e nel 2021 con misure straordinarie per garantire la loro sopravvivenza e lancia oggi il nuovo programma “Riprogettiamo il futuro”. Solo attraverso lo sviluppo delle competenze delle proprie persone le organizzazioni potranno continuare ad essere protagoniste della costruzione delle comunità e sostenerle nelle sfide verso il futuro.” Riprogettare il futuro, come evoca il nome stesso, è un programma che aiuterà gli enti di terzo settore in questa fase di rilancio e ripensamento, e che quindi spinge a guardare avanti dopo questo biennio di forte difficoltà. Con i bandi “LETS GO! Misura di sostegno agli Enti di Terzo Settore” e “Sostegno dell'ordinaria attività degli Enti di Terzo Settore”, Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Regione Lombardia hanno infatti sostenuto 1321 enti con risorse pari a oltre 33 milioni di euro per mantenere in vita servizi e iniziative vitali, messe gravemente a rischio dall’emergenza pandemica, che contribuiscono in modo determinante al benessere delle nostre comunità. Per maggiori informazioni: https://socialinnovationlab.fondazionecariplo.it