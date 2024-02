Fondazione visitatrici per la maternita’ festeggia i suoi primi 100 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Esattamente 100 anni fa, il 17 gennaio 1924, presso gli Istituti Clinici di Perfezionamento, in via Commenda 12, a Milano, nasceva la Commissione Visitatrici per la Maternità (diventata Fondazione nel 2009), con lo scopo di aiutare le puerpere, i loro bambini e le degenti presso l’Istituto Ostetrico-Ginecologico di Milano (oggi nota come Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano), offrendo aiuto e ascolto, senza distinzioni religiose, etniche o sociali. La Commissione nacque per volere dell'illustre Prof. Luigi Mangiagalli e grazie alla straordinaria e gentile collaborazione delle signore dell'epoca, prima tra tutte Ada Bolchini Dell'Acqua, il cui nome è presente oggi nella dicitura completa "Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell'Acqua ETS". Dal 1924, la Fondazione, grazie al “Comitato Visitatrici”, una preziosa rete di volontarie, presso la Clinica Mangiagalli offre assistenza fisica, morale ed economica a tantissime donne che incontrano grandi difficoltà in un momento della vita così importante e delicato come la nascita di un figlio, distribuendo anche beni di prima necessità. Nel 2013, Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell'Acqua ETS ha inaugurato Casa Costanza, un appartamento con capienza fino a 10 posti letto, situato in un complesso parrocchiale della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, in Corso XXII Marzo, poco distante dal Policlinico. Casa Costanza è un’importante struttura di accoglienza “sine die", che grazie alla generosità della Fondazione Delle Piane, al grande supporto delle assistenti sociali del Policlinico e ovviamente alle “visitatrici”, ha lo scopo di ospitare gratuitamente le mamme in gravidanza a rischio, oppure i cui bambini, affetti da gravi patologie, sono ricoverati nei reparti di Terapia intensiva o di Neonatologia del Policlinico di Milano. Il centenario della Fondazione è stato celebrato oggi presso la sala Nicoletta Milani del Policlinico e ha visto la presenza del Dott. Ferruccio De Bortoli in qualità di moderatore dell’evento; del Dott. Paolo Galimberti, direttore Beni Culturali del Policlinico di Milano e del Prof. Stefano Zuffi, storico dell’arte. A salutare e ringraziare gli ospiti, Francesco Poschi Meuron, Presidente della Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell'Acqua ETS, l’Arch. Marco Giachetti e il Dott. Matteo Stocco, rispettivamente Presidente e Direttore Generale del Policlinico di Milano. L’evento è stato organizzato con il prezioso sostegno di Fondazione Patrimonio Ca’ Granda e con l’aiuto di Honor Consulting, società di consulenza milanese specializzata nel settore food&hospitality. “Un grazie di cuore alle tantissime persone che nel corso di questo secolo hanno sostenuto la Fondazione, dandoci la possibilità di proseguire un percorso entusiasmante e ricco di concreta fierezza, soddisfazione e tangibile aiuto verso i più fragili e bisognosi – dichiara Francesco Poschi Meuron, Presidente della Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell'Acqua ETS -. I nostri progetti si espandono grazie a un volontariato concretamente attento, responsabile, generoso, operativo e sempre innovativo”. Al termine della cerimonia, si è esibita la Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia, che ha suonato concludendo la celebrazione del centenario. Inoltre, è stato consegnato ai presenti il Libretto 100 anni Solidarietà, ed è stato presentato anche un nuovo progetto che Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell'Acqua ETS e l’Associazione “Centro Dino Ferrari” ETS realizzeranno all’interno del Policlinico. Il progetto, di cui è responsabile la Prof. Stefania Corti, neurologa del Centro Dino Ferrari dell'Università degli Studi di Milano - Ospedale Policlinico, si intitola: “Avanzamento degli approcci diagnostici molecolari nella Atrofia Muscolare Spinale del Bambino per una più rapida diagnosi e terapia personalizzata”, mira a identificare le mutazioni intrageniche di SMN1 nei pazienti italiani affetti da SMA, con lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone colpite, ed è sostenuto da Round Table Italia. Per un intero secolo, la Fondazione ha sempre seguito i suoi valori e principi fondanti, modernizzandosi in base ai cambiamenti della società e ascoltando le esigenze delle mamme in difficoltà, divulgando un messaggio di speranza e umanità. Per questo importante traguardo del centesimo anniversario di attività della Fondazione, è stato conferito il prestigioso premio di rappresentanza da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.