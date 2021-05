Come diventare assistente di volo

Se vuoi diventare assistente di volo, questo articolo fa al caso tuo. L'assistente di volo, infatti, si occupa di numerose attività tra cui l’assistenza della clientela durante tutte le fasi del volo, l'illustrazione delle norme di sicurezza e le prestazioni del primo soccorso.

Ogni compagnia aerea ha una sezione dedicata al recruiting all’interno delle proprie piattaforme web. Sono aree in cui è possibile trovare informazioni utili sugli eventuali processi di selezione in corso e sulle offerte di lavoro. La maggior parte delle società del settore organizza periodicamente giornate di selezione del personale: aulla base dei dati forniti al momento dell’iscrizione, la compagnia convoca i candidati per sottoporli a colloqui, individuali e/o di gruppo, che prevedono almeno un test di cultura generale e uno di inglese.

I requisiti

Per diventare hostess o steward di volo sono necessarie alcune competenze e caratteristiche fisiche, tra cui

- diploma di istruzione secondaria superiore

- ottima conoscenza della lingua inglese e, possibilmente, di un’altra lingua straniera

- altezza minima di 1,65 metri per le donne e di 1,70 metri per gli uomini (misure che possono variare a seconda della compagnia aerea)

- buone capacità natatorie

- buone condizioni di salute

- assenza di tatuaggi e piercing visibili

Le competenze

Il personale di cabina si occupa dell'assistenza della clientela durante tutte le fasi del volo. Per questa ragione è indispensabile mostrare gentilezza, cordialità, disponibilità, calma e sangue freddo.

Ecco quali sono le competenze del cabin crew di una compagnia aerea:

- accoglienza iniziale a bordo dell’aereo

- illustrazione di norme e misure di sicurezza

- assistenza nel sistemare i bagagli negli appositi scompartimenti

- distribuzione di riviste, cibo e bevande

- assistenza dei passeggeri durante l’intera crociera