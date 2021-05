Hai la passione per la cucina? Scopri come diventare chef

Hai la passione per la cucina? Vorresti diventare cuoco? Scopri in questo articolo come diventarlo.

La figura dello chef

Lo chef è una figura professionale della ristorazione, responsabile della cucina. In particolare, è incaricato dell'impostazione del menù, delle ricette e dell'intera sorveglianza della loro realizzazione, sceglie e forma il personale necessario che comporrà la sua brigata di cucina che lo supporti.

In particolare, lo chef si occupa di:

Pianificare e dirigere la preparazione del cibo:

stabilire i menù ed assicurare che il cibo rispetti gli standard di qualità previsti dall'attività;

controllare la freschezza degli ingredienti;

preparare i piatti per ospiti, secondo le richieste del cliente;

istruire i cuochi per quanto riguarda preparazione, cottura, guarnizione e presentazione dei piatti;

verificare le dimensioni delle porzioni e la qualità dei piatti prima che vengano serviti al cliente.

Come diventare chef

Al giorno d’oggi per poter fare lo chef è importante e determinante aver conseguito il diploma di Istituto Professionale Alberghiero.

Dopo i tre anni iniziali di Istituto Alberghiero, si ottiene la qualifica di operatore di cucina di servizi di sala e di bar oppure di operatore di ricevimento. Poi sarà nel biennio successivo che si potrà conseguire il diploma di Tecnico dei Servizi di Ristorazione, grazie al quale si ci può immettere nel mondo del lavoro. Quelli che desiderano diventare chef possono anche frequentare una serie di scuole accreditate che danno la possibilità di fare uno stage e conseguire il diploma, qualora il corso venga superato con successo.

I corsi per diventare Chef a Milano

- Congusto Gourmet Institute, Via Bernardo Davanzati, 15

- Accademia Italiana Chef,