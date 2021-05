Come diventare ostetrica

Desideri diventare ostetrica? Allora questo articolo fa al caso tuo. Scopriremo il ruol odi questa figura professionale e il percorso di studi necessario per ricoprirlo.

Che cosa fa l'ostetrica

L’ostetrica si occupa dell’assistenza delle donne incinte, durante il parto e nei primissimi mesi di vita nel nascituro. Solitamente questa professione è svolta principalmente da donne, anche se di anno in anno aumenta il numero degli uomini ostetrici. Questa è, inoltre, anche una delle professioni sanitarie più ambite.

Vediamo come riuscire a diventarlo.

Il test di ammissione

Il percorso per diventare ostetrica comincia con gli studi universitari. Dopo il diploma bisogna quindi iscriversi al corso di laurea in ostetricia, presente presso diverse facoltà italiane. Si tratta però di una facoltà a numero chiuso, quindi per entrare bisogna superare il relativo test di accesso. Più precisamente, il test di accesso da superare è quello per le professioni sanitarie: le domande, infatti, vertono sugli stessi argomenti del test di Medicina.

Questo è il primo, grande scoglio per poter un giorno diventare ostetrica. Come prepararsi, quindi? Innanzitutto può essere molto utile studiare su libri per il test delle professioni sanitarie, molto utili per acquisire le competenze teoriche e le nozioni necessarie. Oltre a studiare la teoria può anche essere molto vantaggioso mettere continuamente alla prova il livello di preparazione ricorrendo a una piattaforma di training online.

Il corso universitario

Superato il test di accesso, è il momento di isciìriversi a Ostetricia. Il corso di laurea dura tre anni; una volta conseguita la laurea, dovrete fare domanda al Collegio provinciale delle ostetriche e iscrivervi all’Albo. A questo punto si è pronti a esercitare la vostra professione.

Il percorso per diventare ostetrica può anche continuare: dopo la laurea è possibile seguire un master di primo o secondo livello, o altri due anni di università e conseguire una specializzazione.

I corsi a Milano di Ostetricia

- Università Statale, Via Festa del Perdono, 7

- Università Bicocca, Piazza della Scienza