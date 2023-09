Digital Innovation Days 2023, tutto il programma e come partecipare

Negli ultimi anni l’integrazione fra online e offline è cresciuta esponenzialmente, dando vita all’ONLIFE. È essenziale, dunque, pensare a un mondo che metta al centro l’essere umano e le sue capacità, e che veda nella tecnologia, nell’innovazione, nella sostenibilità e nell’in-formazione i suoi pilastri portanti.

Digital Innovation Days è il palcoscenico per tutti i protagonisti dell’innovazione digitale.È una community, un ecosistema, un network di professionisti e aziende, esperti e curiosi che si riuniscono per discutere trend e novità della digital transformation. L’evento, giunto alla sua 5° edizione, è un’occasione di formazione e networking, grazie agli speaker che intervengono sul palco. Dopo il grande successo dell’edizione 2022, nel 2023 DIDays cresce e triplica.

3 giornate di evento dal vivo, 2 sale dedicate al digitale e all’innovazione in ogni sua sfumatura. Tantissimi workshop e laboratori: la sala Digital e la sala Innovation ospiteranno speaker provenienti da diversi settori aziendali Digital Innovation Days è l’evento che permette ai partecipanti di entrare in contatto tra di loro, di fruire contenuti esclusivi e formativi, di partecipare a occasioni di formazione e non perdersi gli aggiornamenti e le news sull’innovazione digitale.

Dove e Quando

L’evento si svolgerà dal 25 al 27 ottobre 2023 presso il Talent Garden Calabiana di Milano, e sarà accessibile anche in Live Streaming.

Maggiori informazioni su Shop Today