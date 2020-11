Google lancia i corsi universitari di sei mesi

Sono trascorse meno di 24 ore dall'annuncio, ma la risonanza è già mondiale: Google ha infatti comunicato che a breve renderà disponibili i suoi corsi di formazione, più brevi dei corsi universitari ma, dicono dal gigante della tecnologia mondiale, altrettanto utili.

I corsi

I nuovi corsi di Google rilasceranno i "Google Career Certificates", certificazioni verticali su alcuni specifici argomenti: Analista dati, Responsabile di progetto, UX designer, Specialista del supporto IT. Dei veri e propri percorsi di formazione, ottenibili seguendo un corso di sei mesi via internet, che permetteranno di entrare rapidamente in contatto con il mondo del lavoro. Obiettivo? Formare professionisti in modo che possano accedere a carriere di alto livello e ben pagate (lo stipendio medio annuo di questi professionisti delle tecnologie informatiche si aggira sui 55.000 dollari).

L'eco della notizia

La notizia dei nuovi corsi promossi da Google sta attirando grande attenzione perché potrebbe concretamente dare un impulso al sistema universitario mondiale. Le università potrebbero infatti pensare ad una nuova impostazione dei propri curricola formativi proponendo corsi più brevi, provando a colmare le lacune e la lunghezza di alcuni percorsi scolastici, che spesso permettono ai giovani di entrare nel mondo del lavoro troppo tardi.