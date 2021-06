Intesa Sanpaolo: al via a Milano l’academy per le imprese

40 imprese di Milano e Monza Brianza al corso di alta formazione Executive Master in Business Administration in partenza oggi

Intesa Sanpaolo Formazione, società di formazione di Intesa Sanpaolo, avvia anche a Milano l’Academy per le Imprese, il programma nato per offrire corsi di alta formazione per l’aggiornamento delle competenze richieste da modelli organizzativi ed economici innovativi.

Il corso di alta formazione Executive Master in Business Administration – EMBA realizzato da Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation Center è tenuto da un team qualificato di docenti universitari ed esperti provenienti da tutta Italia. Sono circa 40 le imprese di Milano e Monza Brianza che hanno aderito al corso in partenza oggi, appartenenti ai settori manifatturiero, edilizia e commercio.

L’EMBA si rivolge a imprenditori e manager con esperienza professionale consolidata e offre un percorso formativo in distance learning di 300 ore, dal 21 giugno a dicembre 2021. Il corso è stato ideato sulla base delle specifiche necessità espresse proprio dalle imprese, che puntano su innovazione e nuove competenze per essere competitivi o per riposizionarsi in scenari di mercato completamente trasformati anche a causa della pandemia.

“Questa Academy nasce dalla collaborazione tra istituzioni, imprese e il nostro Gruppo per rispondere al bisogno di adeguare modelli organizzativi e competenze manageriali a un contesto in cui innovarsi significa riacquisire, consolidare o incrementare un vantaggio competitivo – spiega Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo -. Abbiamo coinvolto il network delle nostre imprese clienti, portando la nostra esperienza nella formazione attraverso Intesa Sanpaolo Formazione. L’obiettivo del Master è offrire una nuova formula di supporto grazie alle competenze del Gruppo nella formazione, nella gestione e, con il nostro Innovation Center, anche nell’innovazione ed economia circolare, che sono le nuove frontiere della competitività per le PMI”.

L’EMBA propone 14 moduli formativi in due fasi. La prima comprende i contenuti di General Management tra cui analisi della concorrenza, marketing, corporate finance, budgeting e controllo di gestione, negoziazione. La seconda prevede una articolazione in quattro moduli dedicati al Change e Innovation Management, temi a carattere specialistico e avanzato come ESG ed economia circolare, open innovation, trasformazione digitale.

Altre iniziative di Intesa Sanpaolo Formazione, in collaborazione con partner qualificati, sono state avviate anche in altre regioni italiane, sempre con l’obiettivo di cogliere le esigenze specifiche dei diversi territori e offrire alle imprese l’opportunità di migliorare la qualità del capitale umano.

Intesa Sanpaolo Formazione nella sua attività formativa ha coinvolto oltre 18 mila persone e più di 4 mila aziende con l’erogazione di oltre 500 mila ore formative. Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito www.intesasanpaoloformazione.it/.