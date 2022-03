A Milano il corso gratuito di Generation Italy per diventare Java Developer

Nata nel 2018 con l’ambizioso obiettivo di ridurre il tasso di disoccupazione giovanile offrendo gratuitamente le competenze più richieste dal mercato del lavoro e avvicinare gli inoccupati alle aziende, fondazione Generation Italy ripropone a Milano il corso per Junior Java Developer, rivolto a tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni.

In partenza il 22 marzo ed erogato completamente da remoto, il corso fornisce le basi del coding per diventare sviluppatori Java e imparare dunque a progettare e programmare app e sitiweb. Per partecipare, è necessario superare un breve test d’ingresso disponibile online sul sito della Fondazione e non è richiesta alcuna competenza pregressa in ambito informatico. Unendo teoria e pratica, il corso offerto è particolarmente intensivo e persegue l’ambizioso obiettivo di formare, in 14 settimane (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00) junior java developer, che sappiano lavorare con le principali applicazioni server (jee, mvc e ajax) e con i framework oggi maggiormente utilizzati (spring e hibernate). I partecipanti metteranno direttamente in pratica quanto appreso durante il corso lavorando, quotidianamente, ad un project work che li porterà alla creazione di un sito web, di una app o di un game.

Il corso inoltre non prevede che il partecipante abbia una esperienza pregressa o conoscenze tecniche nel settore; la partecipazione al programma dipende dal superamento del test online e di un colloquio con lo staff Generation.

Sul sito della fondazione sono inoltre disponibili, ed erogati gratuitamente, altri corsi di formazione, la cui durata varia dalle 3 alle 14 settimane.

Per ulteriori informazioni o iscrizioni: https://italy.generation.org/.