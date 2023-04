"Find Your Way" ITS Academy Angelo Rizzoli: al via gli incontri dedicati alla formazione e al lavoro

Con Find Your Way ITS Academy Angelo Rizzoli inaugura un ciclo di incontri in presenza dedicati alla formazione e al lavoro in cui il talento dei giovani professionisti sarà valorizzato attraverso percorsi di consapevolezza e scelta del proprio futuro formativo. Lo Staff di ITSAR sarà il catalizzatore verso la conoscenza di se stessi, alla scoperta delle proprie attitudini e peculiarità che, se messe sotto la giusta luce, possono diventare il volano per la carriera professionale di tutti.

“Quello che ci auguriamo è di aiutare le nuove generazioni a comprendere che il futuro è letteralmente nelle loro mani” introduce Raffaele Angelillo, Marketing & Communication Manager di ITS Academy Angelo Rizzoli “ In un mercato frenetico e liquido, diventa sempre più necessario focalizzarsi sulle proprie attitudini e saper riconoscere le opportunità di lavoro. ITS Academy Angelo Rizzoli è da sempre un luogo dove poter scoprire quale strada intraprendere per il proprio futuro formativo e professionale e siami davvero felici di poter contribuire a realizzare le aspirazioni dei nostri talenti”.

L'evento è dedicato a gruppi ristretti di ragazzi tra i 20 e i 25 anni, in cerca di occupazione o di un percorso formativo sulle nuove tecnologie. Il prossimo appuntamento è il 12 aprile 2023 alle ore 17:00 presso l'ITS Angelo Rizzoli in Via Benigno Crespi 20 a Milano. Per i dettagli sulle date e per prenotare il proprio posto, è necessario registrarsi al seguente link.