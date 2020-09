Inaugurazione Polo Didattico  Unitelma Sapienza a Gorla

Si terrà martedì 22 settembre p.v. alle ore 11.30 presso l’Aula Magna del Collegio Rotondi l’inaugurazione del nuovo Polo Didattico dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza presso Gorla Minore (Va).

L’accordo di collaborazione, perfezionato in luglio da Donato Squara, Direttore Generale dell’Ateneo romano e Sergio Colombo, Presidente dell’Associazione Enrico Dell’Acqua, si propone di onorare la leggendaria figura del pioniere dell’esportazione italiana, il Principe Mercante descritto in un mirabile saggio da Luigi Einaudi, avviando innovative azioni a sostegno delle realtà socio-economiche del territorio. L’attenzione e l’apprezzata disponibilità di Don Andrea Cattaneo, Rettore del Collegio Rotondi di Gorla Minore, hanno consentito di raggiungere il prestigioso traguardo.

Il Collegio Rotondi diventa così la prima scuola in Italia ad avere un curriculum di studi verticale che va dalla scuola dell’infanzia all’università passando attraverso la scelta dei licei linguistico e scientifico con la possibilità di doppio diploma Italiano-Americano.

Con questo nuova offerta formativa il Collegio Rotondi e l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza - permettono di frequentare in modalità telematica corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, nonché master e corsi di perfezionamento di Giurisprudenza ed Economia, e dei Master indicati nell'Offerta Formativa dell'Ateneo.

Gli studenti possono fruire dei contenuti didattici senza vincoli temporali o di presenza, utilizzando la piattaforma digitale di Unitelma Sapienza con il proprio computer o smartphone. Gli esami potranno essere sostenuti presso il polo didattico di Gorla Minore a partire da gennaio 2021.

Apriranno i lavori: il Rettore del Collegio Rotondi Don Andrea Cattaneo, il presidente della Associazione Dell’Acqua Sergio Colombo e il Magnifico Rettore di Unitelma Sapienza prof. Antonello Folco Biagini.

Seguirà la Lectio Magistralis: "Dopo il Covid-19. Quale passaggio al futuro per la formazione al tempo del digitale" a cura del prof. Mario Morcellini, Direttore della Scuola di Comunicazione Unitelma "Advanced School in Communication and Digital Media".