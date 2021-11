Perchè non servono le punizioni con i bambini

Perché punire non è mai una buona idea? Le minacce e le punizioni impediscono il dialogo e ostacolano la crescita: i bambini agiranno solo in base alle reazioni degli adulti, e non perché convinti della correttezza di un certo comportamento

«Visto che non hai riordinato la tua camera, ora salti la merenda». La stanchezza e la frustrazione possono esasperare i genitori che, talvolta, sentendosi disarmati dopo aver tentato senza efficacia strade più “dolci”, optano per la forza ed esercitano il loro potere di punire. Ma è un intervento efficace?

Se la spinta è “esterna”

Nell’immediato, la punizione sembra spesso funzionare: il bambino fa quello che il genitore gli chiede. Questo però avviene soltanto perché il piccolo è spaventato, o perché non vuole perdere di nuovo quello che gli è stato tolto, e non perché abbia capito il motivo reale che sta alla base della richiesta dell’adulto. Minacce e ricatti agiscono secondo una logica analoga: sono spinte “esterne” che orientano il comportamento del bambino, ma escludono il dialogo con i genitori e la riflessione sulle proprie azioni.

Sperimentare le conseguenze

In ottica educativa, è più fruttuoso aiutare i bambini a ragionare sulle conseguenze dei propri atti, consentendo loro di sperimentare i risultati di azioni “sbagliate”. C’è una linea sottile che separa la conseguenza di una scelta dalla punizione, ma è importante individuarla:

«Se non mangi, non esci»: in questo caso si minaccia una punizione; il genitore utilizza il proprio potere decisionale per portare il bambino a compiere un’azione. La richiesta e l’eventuale conseguenza sono del tutto scollegate.

«Se metti le scarpe, puoi uscire»: con questa frase si propone una scelta che ha delle conseguenze; per uscire occorrono le scarpe, il bambino può scegliere di indossarle (e uscire) o di non indossarle (e rimanere in casa).

(Da Uppa.it)