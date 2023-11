Fragili – i nostri figli, generazione tradita’, il nuovo saggio del dottor leonardo mendolicchio - milano , 20 novembre 2023 ore 18.00

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

‘FRAGILI – I NOSTRI FIGLI, GENERAZIONE TRADITA’ IL NUOVO SAGGIO DEL DOTTOR LEONARDO MENDOLICCHIO UN RACCONTO IN PRIMA LINEA Presentazione Milano, lunedì 20 novembre 2023 ore 18.00 Mondadori Book Store – Rizzoli Galleria Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12 Il buco nero che rischia di inghiottire un’intera generazione e le possibili vie d’uscita Un medico in prima linea nella lotta contro i disturbi del comportamento alimentare esplora in questo saggio il buco nero che ha rischiato (e ancora rischia) di inghiottire un’intera generazione di adolescenti e preadolescenti, travolta dal trauma della recente pandemia. Armato degli strumenti della medicina e della moderna psichiatria, ma soprattutto di una buona dose di umanità e coraggio, il dottor Leonardo Mendolicchio, uno degli psicoterapeuti dell’età evolutiva più noti in Italia, intende accendere una nuova luce su quella che è una vera e propria emergenza per buona parte delle famiglie italiane. E al tempo stesso sensibilizzare, fornendo strumenti per la comprensione e motivi di speranza in una battaglia che si può e si deve vincere. “I nostri figli, generazione tradita” (edizioni ‘Il Saggiatore’, 192 pp. 16,50 euro), che sarà presentato a Milano lunedì 20 novembre 2023 al Mondadori Book Store – Rizzoli Galleria (Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12), affronta un fenomeno strisciante che dall’estate del 2020 ha iniziato a manifestare la sua presenza come un’onda che faceva sbattere sulla porta delle nostre case un crescendo di preoccupazioni e che ha presto mostrato il suo vero volto. Lo fa in presa diretta, mettendo il lettore di fronte alla vulnerabilità, alle paure e al disorientamento che hanno colpito migliaia di famiglie che non riuscivano più a nascondere i segni di quell’indicibile travaglio interiore. Un libro che spazia dalla testimonianza al racconto, dall’analisi alle proposte concrete, con l’obiettivo di offrire un quadro il più possibile completo dell’emergenza in corso e rispondere in modo chiaro alle domande più pressanti e attuali. RELATORI: LEONARDO MENDOLICCHIO -Direttore del centro per i disturbi dell’alimentazione della nutrizione (DAN) dell'Istituto Auxologico di Milano e del Centro di Piancavallo; autore del libro INTERVENGONO: Mario Rodriguez Esperto di comunicazione Ilaria D’Amico, Conduttrice televisiva e Giornalista