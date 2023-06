Giornata mondiale della vitiligine: campagna informativa a Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 25 giugno è la Giornata Mondiale della Vitiligine. Questa Giornata, introdotta per la prima volta nel 2011, è stata pensata con lo scopo di sensibilizzare e informare la popolazione su questa problematica. Presso il Centro Medico Unisalus di Milano è possibile trattare la Vitiligine mediante la Microfototerapia brevettata Ratokderm. Come si manifesta la malattia La Vitiligine è una malattia caratterizzata dalla progressiva perdita del colore della pelle. Stime indicano che colpisce fino all’1-2% della popolazione mondiale, interessando indistintamente entrambi i sessi. La Vitiligine può colpire anche i bambini e si caratterizza per una perdita irregolare del colore della pelle che può interessare molteplici distretti corporei, dagli arti fino al cuoio capelluto. Si manifesta con la presenza di macchie sulla pelle caratterizzate da un colore bianco e da bordi regolari o frastagliati. Questa malattia, pur non pericolosa, può comportare una forte sensazione di disagio fisico e psicologico nella persona che ne soffre, incidendo in maniera importante sulla quotidianità della persona. Una terapia efficace La Microfototerapia, a cui è possibile sottoporsi presso il Centro Medico Unisalus, si è rivelato essere uno strumento sicuro ed efficace per il trattamento della Vitiligine. Nel Centro specializzato in Vitiligine viene impiegata la Microfototerapia brevettata Ratokderm che, abbinati a protocolli terapeutici estremamente personalizzati, consentono al paziente di guarire e, nella maggior parte dei casi, bloccare la Vitiligine. Questo trattamento, che può venire indicato dal dermatologo a seguito di una visita del paziente, oltre ad essere sicuro risulta essere esente da effetti collaterali. Questo metodologia utilizza infatti raggi UVB che vengono mirati e dosati sulle porzioni di pelle da trattare, senza colpire la cute sana. Lo scopo di questi raggi è quello di simulare l’effetto del sole, venendo indirizzati con un fascio di luce sulle sole zone da trattare. I vantaggi della Microfototerapia Rispetto ai normali trattamenti, la Microfototerapia selettiva e mirata presenta notevoli vantaggi quali l’assenza dell’utilizzo di farmaci, la riduzione del rischio di cancerogenesi e la possibilità di attuare questo protocollo anche in zone del corpo particolarmente complicate quali il cuoio capelluto. La terapia ha una durata breve, circa 15-30 minuti, e dopo di essa la persona può tornare a svolgere le normali attività quotidiane. Sono necessarie più sedute affinché il trattamento possa avere effetto. Se soffri o pensi di soffrire di Vitiligine e vuoi prenotare una Visita Dermatologica chiama il Centro Medico Unisalus al n. 0248013784 oppure scrivi a info@vitiligine.it. Puoi contattare il Centro anche tramite la sezione contatti del loro sito. I loro specialisti sono a tua disposizione!