"Al via il primo grande sondaggio di fials milano: una lente d'ingrandimento sulla sanità metropolitana"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Segretario Generale Mauro Nobile ha dichiarato: “Abbiamo caldamente invitato ogni aderente e non al nostro Sindacato a partecipare a questo ampio sondaggio, considerato che l'O.S. FIALS rappresenta tutte le professioni del Comparto Sanità e vanta, fra il settore pubblico e privato, circa 3.000 iscritti nella città di Milano ed hinterland. Il questionario, sviluppato in stretta collaborazione con la comunicazione di FIALS Milano, si propone di indagare aspetti fondamentali quali: -Il livello di soddisfazione relativo alle condizioni lavorative ed economiche; Il grado di sicurezza percepito sul posto di lavoro; -L'incidenza delle aggressioni vissute dai lavoratori; -Proposte e suggerimenti per ottimizzare l'organizzazione e la gestione della violenza nel contesto sanitario”. Con un tasso di adesione che rappresenta mediamente anche il 30%, in disparate e significative realtà ospedaliere, dell'intera forza lavoro nel settore sanitario della città metropolitana di Milano, FIALS Milano si posiziona come portavoce autorevole e rappresentativo. La partecipazione al sondaggio costituisce un'opportunità unica non solo per i nostri iscritti ma per l'intero sistema sanitario milanese e lombardo, spesso criticato e sotto attacco, di riflettere sulla propria realtà lavorativa e contribuire concretamente al suo miglioramento. FIALS Milano è fermamente convinta che il dialogo aperto e costruttivo sia la chiave per affrontare e superare le sfide del nostro tempo. Questo sondaggio rappresenta un passo significativo verso la comprensione e l'azione, permettendoci di adoperarci per un ambiente di lavoro più sicuro, soddisfacente e rispettoso delle esigenze di tutti. Comunicazione FIALS MILANO