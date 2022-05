Grandi pulizie in via Piranesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 14 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 c'è stata lungo via Piranesi una grande giornata di sensibilizzazione sul rispetto degli spazi condivisi e dell’ambiente che ha visto la mobilitazione di oltre 30 cittadini volontari, Associazioni e realtà aggregative del Quartiere. Durante l’evento un’attenzione particolare è stata dedicata alla raccolta di rifiuti e di mozziconi di sigaretta abbandonati. Il rispetto dei nostri quartieri si attua anche con semplici gesti di cura e di partecipazione. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di AMSA (società del gruppo A2A – la prima Life Company italiana) da sempre molto sensibile sul tema, ha avuto il patrocinio del Municipio 4 ed è stata organizzata e sponsorizzata dal Comitato di Quartiere Zona delle Regioni e dal Coordinamento Comitati Milanesi con la sinergica partecipazione di molte realtà del territorio: - Eataly abbiamo pensato di portare avanti insieme ad i nostri partners il progetto "Bee the Future" progetto ideato nel 2018 da Eataly, Slow Food, Arcoiris e l’Università di Palermo con l’obiettivo di salvaguardare le api e gli altri insetti impollinatori attraverso la semina di fiori amici delle api.I semi verranno piantati nelle aiuole intorno agli alberi lungo la via Piranesi. Con l’aiuto di tutti, potremo arricchire ancora una volta il verde urbano creando delle oasi di rispetto in città. - Piranesi District è un gruppo di lavoro spontaneo che promuove arte, intrattenimento e cultura nel Municipio 4 a sostegno della Cittadinanza Attiva - Bauclub L'Asilo per cani Bauclub nato nel 2015 è felice di partecipare a questa giornata per rendere Via Piranesi un luogo più pulito per tutti.Il Bauclub lotta da sempre per divulgare una corretta cultura cinofila, che preveda anche atti civili da parte dei proprietari dei cani, quali la raccolta delle deiezioni e l'attenzione nel far fare i bisogni al cane in zone della strada di poco passaggio. Tutto lo staff dell'asilo provvede personalmente nel tenere il più pulito possibile l'ingresso dell'asilo che da sulla strada. - Artàmica promuove attività ed eventi in campo artistico e culturale, principalmente a scopo sociale. - EcoSkate “Inventori” del primo skateboard realizzato con i tappi di plastica che insegna a muoversi in maniera sicura ed ecostostenibile in città, rispettando l’ambiente ed educando inoltre a riciclare e riutilizzare in modo corretto e creativo le plastiche ed altri materiali di scarto. - Associazione Variazioni sul Tema dal 2008 nel quartiere con l’obiettivo principale di creare e divulgare le più svariate forme d’arte ed una particolare attenzione all’educazione al riciclo creativo - Corepla è il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.Con più di 2.500 imprese consorziate della filiera del packaging in plastica (produttori di materia prima, produttori di imballaggi, utilizzatori che autoproducono i propri imballaggi, riciclatori) Corepla garantisce che gli imballaggi raccolti in modo differenziato siano avviati a riciclo e recupero con efficienza, efficacia ed economicità. In controtendenza col dato dell'immesso sul mercato, la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ha continuato a crescere anche nel 2020 e 2021: il quantitativo conferito ai Centri di selezione lo scorso anno è stato pari a 1.476.000 tonnellate, con un aumento del 3% rispetto al 2020. Un nuovo record che porta l’Italia ad un pro capite medio annuo di 24,9 kg. A guidare la classifica Valle d’Aosta, Umbria e Sardegna, con circa 34 kg per abitante. Entusiasti gli organizzatori Cristiana Nicora e Fabiola Minoletti rispettivamente del Comitato Zona delle Regioni e del Coordinamento Comitati Milanesi dichiarano “Un segnale forte di condivisione di intenti e di amore per la città e preludio di future iniziative in questo Quartiere”.