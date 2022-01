Alberi tagliati senza permesso, al Comune 90mila euro di risarcimento

Una società incaricata dal Comune di potare 142 alberi, tagliandone alcuni. La stessa società che, però, senza alcun consenso da parte dell'ente committente, abbatte tutte le piante in questione. Motivo per il quale, l'amministrazione comunale incassa, tra cauzione e penale, circa 90mila euro dall'azienda che nel frattempo cerca di recuperali rivolgendosi al tribunale.

Sono gli elementi chiave di una vicenda avvenuta alle porte di Milano, a Buccinasco. Ora, a decretare la correttezza della procedura seguita dal Comune, c'è anche il "sigillo" della 15° sezione civile del tribunale meneghino, che ha dato torto alla ditta Cosma.

"Si chiude una ferita ancora aperta per Buccinasco fin dal mese di febbraio 2019 – dichiara il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti – quando l'operatore che avrebbe dovuto occuparsi di potature e solo alcuni abbattimenti in via Salieri, senza alcun permesso e nemmeno rispettando i tempi di intervento, tagliò completamente 142 alberi. Un errore gravissimo da parte dell'operatore che il Comune ha immediatamente sanzionato, evidentemente in modo corretto come confermato dalla sentenza di oggi (lunedì 17 gennaio, ndr)".

I giudici hanno infatti stabilito che la responsabilità degli abbattimenti degli alberi di via Salieri/Rovido, lungo il canale Belgioso, fu esclusivamente dell'operatore a cui era stato affidato l'intervento di manutenzione ordinaria presso l'area ecotonale. La sezione 15°, specializzata in materia di impresa, ha confermato la correttezza della condotta del Comune.

Il Tribunale ha, dunque, respinto tutte le richieste della Cosma nei confronti del Comune, a cui sostanzialmente chiedeva la restituzione della cauzione. Subito dopo il fattaccio non autorizzato, l'amministrazione era intervenuta nei confronti della Cosma incassando la cauzione di 79.267,45 euro e applicando la penale di 10.650 euro. Con una parte di quel denaro è stato finanziato un nuovo progetto di piantumazione nella stessa area di oltre 170 alberi. Un intervento che, secondo le parole del primo cittadino, dovrebbe proseguire anche nel 2022.