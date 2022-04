Il "costo ambientale" del nuovo San Siro secondo un prof del Poli

La demolizione dello stadio di San Siro e la sua ricostruzione libererebbero nell'atmosfera circa 210mila tonnellate di anidride carbonica. È quanto ha calcolato Paolo Pileri, professore di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico, ospite della commissione consiliare congiunta sport e olimpiadi di Palazzo Marino che si è svolta martedì 5 aprile.

"Anche altri tipi di interventi che non ho contabilizzato nel mio studio comporteranno ulteriori emissioni di Co2", ha puntualizzato Pileri, "il costo per le future generazioni sarà molto alto in termini climatici". Secondo i calcoli del professore del Politecnico il peso solo degli interventi di demolizione e di ricostruzione dello stadio "saranno pari a più del 5% di emissioni di anidride carbonica dell'intera città. Ovvero ci farebbero perdere in un solo colpo tutto quello che è stato guadagnato dal 2005 al 2020 in termini di emissioni. Il Piano aria clima ne avrebbe uno sgambetto, perché se abbiamo ottenuto una riduzione del 4.5 di emissioni in quindici anni, con una sola opera pubblica ti mangi tutto quel 4.5 e non ho calcolato tutte le altre voci a cui competono un'enormità di emissioni". La compensazione del progetto Cattedrale del nuovo stadio che prevede un parco di 11 ettari di alberi, secondo Pileri "andrebbe a compensare solo il 5% della sola quota cemento armato. Questa operazione verde è irrisoria". Mentre il "74% del progetto 'Forestami' servirebbe a compensare solo le emissioni figurative del cemento armato in gioco nel progetto San Siro".

Forza Italia: "Calcolo fuori dalla realtà"

"Se l'approccio con cui furono pensate le riqualificazioni urbane di Porta Nuova, CityLife, Cascina Merlata, fosse stato quello proposto dal prof Pileri ora avremo ruderi e degrado in pieno centro - ha commentato Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia - . Invece, i quartieri sopra citati sono all'avanguardia e apprezzati non solo dai milanesi, ma anche dai tanti turisti che dopo l'emergenza pandemica stanno scegliendo di tornare nella nostra città perché bella e moderna. Un buon amministratore pubblico deve pensare a cosa lascerà in eredità alla propria città e ciò fu alla base delle scelte del centrodestra. Detto ciò, temo che il nuovo stadio rischi di non farsi più, almeno per il momento, a causa del contesto geopolitico e delle ripercussioni sul costo delle materie prime che condizionano pesantemente il settore edile"