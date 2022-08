Bando da 3 milioni per aumentare gli alberi in Lombardia

Il bando per la 'Forestazione periurbana e i sistemi verdi lineari a supporto della mobilità ciclabile' è stato approvato da Regione Lombardia, e direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi. "Il bando - sottolinea l'assessore regionale all'Agricoltura - ha l'obiettivo di favorire l'incremento dei boschi e dei sistemi verdi nel territorio lombardo di pianura e di collina".

Due le tipologie di beneficiari:

- i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

- Unioni di Comuni con popolazione complessiva superiore ai 20mila abitanti ed enti gestori di parchi e di riserve regionali, Consorzi di bonifica, Province (eccezione fatta per Sondrio e per le sue Comunità montane) e Città Metropolitana di Milano.

La dotazione finanziaria stabilita è pari a 3 milioni di euro. E saranno ammissibili le spese per le realizzazioni degli interventi, per le manutenzioni e quelle generali. Al bando, disponibile sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (Burl) e sul Portale Bando Online (www.bandi.regione.lombardia. it), si potranno presentare domande dalle ore 10 del 27 settembre e non oltre le ore 18 del 15 dicembre.