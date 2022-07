Metti una ciotola d'acqua sul tuo balcone: l'appello per salvare gli uccelli

"Metti una ciotola d’acqua sul balcone. Questo piccolo gesto può salvare tantissimi uccelli selvatici stremati dal caldo soprattutto in questo periodo di nidiate". Questo l'appello lanciato per favorire la sopravvivenza della fauna selvatica milanese.

"L'ondata di caldo minaccia gli animali selvatici, soprattutto quelli più giovani - il tamtam iniziato da Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento Comitati Milanesi, a tutti i comitati di quartiere e ai cittadini -. Per aiutarli a sopravvivere al caldo torrido, possiamo mettere a disposizione dell'acqua fuori dalle nostre case, sui balconi, sui terrazzi dove si può. È un piccolo gesto, che a noi non costa praticamente niente ma può fare la differenza. È vero che alimenterà anche le zanzare...ma ne vale la pena". L'invito a dare questo piccolo aiuto ai volatili, arriva, continua Minoletti "dopo aver assistito alla triste agonia in aiuole e strade di merli e piccioni e passerotti'.

"In questi giorni, molti animali giovani sono arrivati al nostro centro di recupero a causa di colpi di calore", ci dicono al telefono dal Centro recupero fauna selvatica di Magenta 'La fagiana'. Per chi desidera aderire dare una mano ai volatili in difficoltà, le indicazioni della Lipu sono le seguenti: l'acqua, che va cambiata spesso per evitare ristagni, non deve essere troppa per evitare che gli animali si immergano rischiando l'ipotermia; mentre la ciotola va posizionata in aree sicure dove non ci sono possibili predatori. Meglio astenersi, quindi, ad esempio, se il balcone o il terrazzo è frequentato da gatti.