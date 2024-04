Ecologia e spiritualità. La tutela dell’ambiente vista da un’altra prospettiva

Proseguono gli appuntamenti con il movimento Il Cenacolo e la sua visione spirituale della vita.



Ormai da parecchi anni osserviamo il progressivo degrado del nostro pianeta e le voci che si levano a sua difesa vengono ascoltate solo superficialmente, se non ignorate o addirittura negate.

Come confrontarci con il tema della sua salvaguardia, così importante per tutti gli esseri viventi, cercando di andare oltre, più in profondità? Abbiamo posto alcune domande su questo argomento ai membri del movimento Il Cenacolo.



“Prima di affrontare il tema della cura e conservazione del nostro pianeta, è necessario fare un passo indietro, partendo dalla sua origine.

È fondamentale comprendere come esso sia stato generato, qual è lo scopo del suo esistere, lo stretto legame tra ambiente e umanità, arrivando così a cogliere il senso di quel rispetto, di quella cura che ognuno di noi deve avere per la nostra Terra.”

Allora che cosa è per voi il nostro pianeta, la Terra?

“Come dicevamo anche negli articoli precedenti, è difficile rispondere a domande così importanti in poche righe. Risposte più esaurienti si possono trovare tra le pagine di Scintille dall’Infinito, il testo edito dal nostro movimento, che, tra i tanti, tratta anche questo tema.

Ne facciamo un breve cenno. La Terra, così come l’intero sistema solare, è innanzitutto un dono, un bene preziosissimo creato dall'Energia Prima a beneficio di tutta l'umanità.

La sua trasformazione, la sua evoluzione è stata seguita, passo dopo passo, dai piani infiniti fin dal principio, quando era solo un insieme di energie, per arrivare, era dopo era, a raggiungere la sua forma attuale, con le forme di vita che ora lo abitano: minerali, vegetali, animali e umane.”

Potete dirci brevemente come è nato questo ambiente?

“Una tale meraviglia e perfezione come il nostro Pianeta e l’intero sistema solare non può essere stata generata da un caos, ma da un piano di creazione perfetto, definito e seguito nei suoi minimi dettagli.

Certo, non intendiamo riferirci ai racconti sulla creazione passati dalle religioni, spesso superficiali e discordanti tra loro.

Intendiamo una Creazione, un processo di trasformazione, uno sviluppo della nostra Terra avvenuti gradatamente, per fasi, originata dalle energie della Fonte Prima, della Mente Superiore (anche Einstein la definiva così) e da essa seguita in ogni fase del processo, unitamente alle masse angeliche.

La Terra è nata come massa elettrizzante, si legge su “Scintille dall’Infinito”, massa di energie, passata poi dallo stato gassoso allo stato fluido e, infine, a quello solido. La graduale metamorfosi del nostro pianeta, era dopo era, ha coinciso con la comparsa-scomparsa e progressiva metamorfosi di esseri appartenenti al regno minerale, vegetale e animale, fino a raggiungere la loro forma definitiva.

Per la nascita e l’evoluzione della razza umana, il discorso è diverso e molto più complesso e necessita di uno spazio dedicato, più ampio. Troveremo modo di farlo in altra occasione”.

Quindi, per quale ragione esiste la Terra? Qual è la sua funzione?

“Il pianeta Terra è stato creato a beneficio di tutta l'umanità, non solo di una sua piccola parte."

"Civiltà antiche come quella cinese o egizia, o un po’ meno remote nel tempo come quella degli indiani d’America o delle pochissime popolazioni sopravvissute ancora oggi al processo di civilizzazione, avevano e hanno ben compreso il senso spirituale del creato, il perché del profondo contatto con la Natura e della gratitudine per i doni che essa ci elargisce.



Con lo scorrere dei secoli, l’uomo, inteso come massa, è divenuto sempre più disarmonico e distruttivo nei confronti del Pianeta e delle sue risorse, dando come giustificazione il miglioramento delle nostre condizioni di vita.



Ancora oggi, sebbene raramente, è possibile constatare che, nei luoghi dove l’uomo non è presente, l’armonia del creato emerge: alberi, minerali, animali vivono in equilibrio perfetto. Anche in luoghi dove l’uomo è passato, violentando la Natura, e in seguito abbandonati, essa ne riprende il dominio, ne ripristina il ritmo.



La Terra, infatti, non è stata messa a nostra disposizione solo affinché potessimo abitarla e trarne benefici materiali: cibo, acqua, materie prime, ecc. È piuttosto stata creata affinché potessimo trarne insegnamento per la vita quotidiana e sostegno per il nostro percorso di evoluzione spirituale, fino ad arrivare al suo completamento, al nostro ritorno all’Origine Prima.

Una parte dell’umanità ha finalmente compreso che la Natura è una grande maestra che ci pone costantemente a confronto con ciò che ad essa ci unisce, offrendoci spunti di riflessione attraverso la comunione e il mutuo soccorso tra animali, minerali e vegetali, il rispetto di una specie con l’altra, la sapienza e l’equilibrio della catena alimentare.



Alla luce di questo, è possibile comprendere che la Natura non nutre solo il nostro fisico, ma, grazie alle energie che i tre regni emettono, supporta e sostiene soprattutto il nostro movimento di evoluzione spirituale.

Così come realizzare che acqua, aria, luce sono indispensabili non solo per la vita dell’intero pianeta e dei suoi abitanti, ma per l’anima di ognuno di noi”.

Come riparare ai danni procurati all’intero sistema? Come ripristinare l’equilibrio perduto?

“Tornare indietro, riparare gli ingenti danni procurati al nostro ambiente, non è possibile.

L’insegnamento che è stato donato al movimento il Cenacolo ci dice che il decadimento ambientale è una conseguenza del decadimento morale dell’umanità, dove il benessere dei pochi prevale su quello dei molti.

Lo sfruttamento delle risorse della terra, dei mari (e che ormai mira anche ad altri pianeti), nasce dall’incremento esponenziale di quella sete di potere, di quella prevaricazione che hanno origini molto lontane e delle quali potremmo parlare più in là.

Se è vero che non è possibile tornare indietro, è altrettanto vero che, in ogni istante, è possibile risvegliare il nostro Spirito e, a questo proposito, “Scintille dall’Infinito” offre un prezioso aiuto. Il risveglio spirituale porterà con sé anche una maggiore sensibilità e, di conseguenza, maggiore rispetto e cura dell’ambiente."

Qual è la relazione tra il movimento Il Cenacolo e l’ecologia?

“Come si è già accennato, nasce dalla visione spirituale della nostra esistenza. Vita dopo vita, rincarnazione dopo rincarnazione, la nostra permanenza sulla Terra ha come scopo primo quello di supportarci nel portare avanti il nostro percorso evolutivo.

Questa è la ragione per cui l’umanità deve rispettare l’ambiente-Terra, preservarlo, averne cura, non accelerandone il processo di degrado e di distruzione per poter dare all’umanità la possibilità di completare il proprio cammino evolutivo, nei tempi previsti dal Creatore. Il degrado e la prematura distruzione dell’ambiente che ci circonda influenzeranno negativamente questo processo, rendendo necessario il suo compimento in altri spazi”.

