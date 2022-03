Piantagione collettiva di alberi al Parco Nord di Milano

Una piantagione collettiva al Parco Nord Milano, per mettere a dimora insieme i 300 alberi del nuovo bosco che sorgerà sull’area ex-industriale Item (accesso da via Leopardi, Bresso). Domenica 27 marzo, cittadini si sono riuniti per mettere in atto la "riforestazione" del terreno.

Dopo l’intervento di pulizia e di depavimentazione dello scorso inverno avvenuta in collaborazione con Forestami, oggi il terreno dell’area dismessa è di nuovo permeabile e pronto ad ospitare un nuovo bosco grazie agli interventi di rigenerazione del suolo che hanno ripristinato le condizioni naturali, consentendo il naturale deflusso delle acque meteoriche, e che hanno reso il terreno ricco di nutrienti per la crescita di specie vegetali e animali.

L’area interessata ha un’estensione di circa 8.000 m2 e dopo essere stata acquisita dall'ente parco come parte della compensazione dell’opera idraulica per il contenimento delle acque del Torrente Seveso, grazie a un importante processo di mediazione della Comunità del Parco, è stata ripulita dai rifiuti abbandonati ed è stato rimosso il cemento che impermeabilizzava il suolo.

Forestami e Parco Nord Milano proseguono insieme in quello che è uno dei progetti più significativi per il territorio di Milano proprio per il complesso processo di rigenerazione del suolo e in questa fase è fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione della comunità.

"Sostituire con superfici verdi migliaia di ettari di asfalto, moltiplicando il numero di alberi e piante presenti nelle città, è una scelta necessaria e urgente. Forestami - anche attraverso progetti di rigenerazione urbana e piantagioni in aree ex-industriali - conferma il suo impegno perché la Città metropolitana di Milano si presenti come una delle metropoli più attive nell’attuale sfida al cambiamento climatico. Continuiamo a piantare alberi e a de-impermeabilizzare i suoli, sostituendo il cemento con nuove aree verdi" afferma Stefano Boeri, presidente del comitato scientifico di Forestami.