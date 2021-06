Le oasi del Milanese in festa

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, sabato 5 il Wwf dedica alla natura una grande festa che si svolgerà, attraverso diverse iniziative, nelle sue oasi.

Nel Milanese le aree sotto la tutela dell'associazione ambientalista sono il Bosco Wwf di Vanzago, il Parco Noci di Melegnano e l'Oasi le Foppe di Trezzo sull'Adda. L'invito a prendere parte alla Festa delle oasi è rivolto a tutti i cittadini, adulti, ragazzi e bambini, affinché possano "godere della bellezza e del fascino degli spazi naturali protetti dal Wwf in una giornata di riconquistata libertà", come si legge sul sito dell'iniziativa.

"Si potrà toccare con mano - scrive il Wwf - il risultato di tanto sforzo di conservazione che svolgiamo da oltre 50 anni e comprendere meglio lo stretto legame che ci unisce tutti alla natura in buona salute, garanzia per la nostra sopravvivenza, il nostro benessere e la nostra prosperità". Tutte le oasi Wwf svolgono un ruolo centrale per difendere la natura, fare educazione e promuovere uno sviluppo sostenibile. Tutte hanno una storia da raccontare.

Attività in programma nelle oasi milanesi

Al bosco di Vanzago, che si trova in via delle Tre Campane 21, sono previste escursioni guidate alle 10.30, alle 11.30 alle 15 e alle 16, della durata di circa 1 ora con partenza dal centro visite di via Tre Campane. L'accesso è su prenotazione obbligatoria da effettuare all'indirizzo boscovanzago@wwf.it. In tutta l’area della riserva naturale non è possibile, in base alla normativa regionale, introdurre cani (anche al guinzaglio) o altri animali d’affezione nel rispetto massimo della fauna presente.

In programma visite guidate e una mostra di reperti naturali ritrovati sul posto anche all'Oasi Le Foppe di Trezzo, sulla SP2, al 62. Anche in questo caso per prendere parte alle iniziative è necessario prenotare, l'indirizzo a cui scrivere è info@oasilefoppe.it (per info Alessandro Tolomeo, 3493200354).

Al Parco Noci di Melegnano, in viale della Repubblica, 43, aperto dalle 15 alle 18, viene proposta una visita guidata alle 15.45, da prenotare scrivendo a eventiwwfsudmi@gmail.com (per info GIorgio Bianchini, 339 6441935, eventiwwfsudmi@gmail.com). In Lombardia, poi, le altre oasi Wwf presenti presentano diverse iniziative speciali, per il programma completo consultare wwf.it/giornata_oasi.