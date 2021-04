A Milano verranno liberate un milione di api

Diciassette nuove arnie per far vivere oltre un milione di api, una "flotta" capace di impollinare tre miliardi di fiori ogni giorno. È quanto sta accadendo all'ombra della Madonnina e più nel dettaglio nel parco di Cascina Merlata e nel Giardino di San Faustino del Comune di Milano grazie alle lettrici di Donna Moderna che hanno aderito alla sfida "BeeGreen", iniziativa del magazine dedicata al tema della sostenibilità e della biodiversità urbana.

Nelle scorse settimane la rivista aveva lanciato una sfida alle loro lettrici: cambiare alcuni aspetti della loro vita in modo da risparmiare 50 tonnellate di CO2 in 27 giorni; in cambio il settimanale avrebbe installato le arnie con le api. Dato che l'obiettivo (misurato con l'app AWorld) è stato raggiunto a Milano arriveranno nuove api.

I primi insetti sono già stati messi a dimora negli alveari nei giorni scorsi ma l’inserimento dell’ultima famiglia nelle arnie di Cascina Merlata avverrà in occasione del giorno della terra (giovedì 22 aprile) dalle 10.30 alle 11.30.

Con questo progetto volto alla reintroduzione delle api nei contesti urbani, il magazine insieme a Green Island/Alveari Urbani si impegnano nella tutela di una specie, oggi sempre più a rischio, fondamentale sia per la protezione della biodiversità sia il loro ruolo di sentinelle dell’ambiente. Pochi infatti sanno che le api funzionano come strumento di monitoraggio dei livelli di inquinamento, perché la loro presenza in città è un indicatore della buona qualità dell’aria.

Un’iniziativa che è all’insegna non solo della sostenibilità e dell’ambiente, ma anche dell’artigianalità, della creatività e del design: tutte le arnie sono ideate da artisti internazionali, dipinte a mano da artigiani del territorio e realizzate in eco-design con materiali di riuso. A queste casette gialle posizionate vicino all’area del Fontanile di Cascina Merlata, si aggiungono altre sei arnie d’artista con funzioni didattiche, disseminate nel parco come vere e proprie opere di land-art.