Il parco della Lambretta apre le porte agli abitanti della zona

Da sabato 18 giugno, dalla mattina alla sera, il parco della Lambretta apre le porte agli abitanti del quartiere Rubattino e ai cittadini di tutta Milano con iniziative dedicate alla socializzazione, dalla street Art allo street Food, per tutta la bella stagione. A partire dal 18 giugno weekend, dalle 10 alle 22, e per tutta la stagione estiva, il parco della Lambretta diventa un luogo di incontro e socializzazione, dove passare il tempo con famiglie e amici, godendo delle proposte di international street food, buona musica, momenti di ricreazione per bambini e interventi di street art.

Dopo anni di trascuratezza, l’associazione culturale Utopia ha deciso di rilanciare lo street park che sorge là dove un tempo era collocata una parte del complesso industriale Innocenti Maserati a Lambrate - proprio dove si costruivano le moto Lambretta (da cui il nome del Parco) - nel Municipio 3 di Milano, zona Rubattino. Oggi l’attuale parco della Lambretta è un’area pubblica, urbana e periferica posta in parte sotto la tangenziale est e dove in mezzo passa anche il fiume Lambro.

Se è vero che dai prima anni Duemila il parco e il quartiere attendono interventi di rilancio, oggi quest’area - dal carattere urbano e dal forte impatto visivo - pare vivere una seconda vita con opere di street art su larga scala, sfilate di moda internazionali (grazie al brand Sunnei) e riprese di diversi spot televisivi. In questo contesto, la sfida è rilanciare la vita nel parco con una serie di attività diurne che dureranno per tutta la bella stagione.

Un luogo permanente dove gustare proposte di street food provenienti da tutto il mondo (con brunch, pranzi e aperitivi), dove ascoltare una selezione musicale che vuole venire incontro ai gusti più disparati, dove far giocare bambini e ragazzi con attività a tema e dove rifarsi gli occhi con le maestose opere di street art a cura di Pao e Fra! Desing.

Un attento lavoro di design e falegnameria ha partorito quella che è la cornice dell’area dove si svolgeranno le attività, con tavoli e panche composte solo di materiale di recupero e due container riqualificati ad hoc.

Il parco di 110.000 m² si estende da via Caduti di Marcinelle a via Caduti in Missione di Pace (zona Rubattino/Ortica), al confine tra Milano e Segrate. L’area centrale del parco è raggiungibile a piedi percorrendo la via Pedonale Maria Grazia Cutuli oppure dall’ingresso laterale (con parcheggio) di via Caduti di Marcinelle. Ingresso libero, aperto tutti i weekend estivi.