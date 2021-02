Milano: auto storiche, libera circolazione in Area B e Area C

Le auto storiche possono entrare in Area C. Il via libera è stato deciso dalla giunta di Milano il 29 gennaio con una specifica deroga ai divieti di circolazione, valida per i veicoli con più di quarant'anni di vita e in possesso del certificato di rilevanza storica. La deroga si traduce nella libera circolazione, 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Analoga deroga era già stata introdotta per Area B. Ai veicoli più recenti (tra 20 e 39 anni di anzianità) sono invece concessi, in entrambe le zone, 25 giorni di accesso all'anno.

"La giunta comunale milanese ha accolto e condiviso i criteri di distinzione tra veicoli vecchi e veicoli storici certificati: questi ultimi rappresentano una categoria numericamente ristretta, la cui circolazione è già molto limitata per le proprie caratteristiche tecniche. Ciò comporta la possibilità di semplificare le procedure di gestione della deroga, a favore sia dell’utenza che degli uffici, senza che ciò infici il provvedimento", commenta l'Automotoclub Storico Italiano.

I proprietari delle auto storiche dovranno registrare la targa secondo modalità che verranno indicate con uno specifico provvedimento attuativo.