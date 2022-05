Bici elettriche condivise e monopattini: la formula Tier a Milano

Milano ha una nuova alternativa per la mobiltà green: Tier, già presente sul territorio con i suoi monopattini elettrici, da alcuni giorni offre anche il servizio di bike-sharing elettriche. Dopo Parigi, Londra, Roma, l'azienda diventa multimodale anche a Milano, offrendo sia il servizio di monopattini in sharing che di biciclette a pedalata assistita in sharing tramite un'unica app.

I numeri dei primi 10 giorni di servizio sono estremamente positivi: oltre 5mila utilizzi; oltre 3mila utenti; 18mila i chilometri totali percorsi; 18 minuti la corsa media; 3,2 km la distanza media. Per festeggiare questo traguardo Tier ha celebrato con un taglio del nastro alla presenza, tra gli altri, di Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano, oltre a Saverio Galardi, general manager Italia di Tier.

"Milano - le parole di Galardi - conferma che la multimodalità bicicletta/monopattino è ormai la nuova realtà della micromobilità urbana e che l'integrazione dei due veicoli rende più accessibile il servizio, aumentandone il raggio di azione territoriale. Ringraziamo il Comune di Milano per il sostegno riconosciuto, siamo convinti che la chiave per garantire un'alta qualità nel servizio sia la gestione integrata monopattini e biciclette sotto gli stessi gestori ed in stretta collaborazione con le Amministrazioni".

L'assessora Censi ha così commentato il progetto: "Il sistema di sharing che abbiamo avviato a Milano offre una valida alternativa al mezzo privato, facilmente disponibile a tutti i cittadini. Per rendere ancora più sicura la circolazione di bici stiamo anche potenziando la rete di piste ciclabile e zone 30. Il nostro obiettivo, sia per fluidificare il traffico sia per diminuire le emissioni, rimane quello di limitare l'utilizzo dei veicoli a motore, offrendo la possibilità di muoversi agevolmente con questi nuove possibilità di condivisione".