La Lega vuole lanciare un referendum contro le piste ciclabili a Milano

Non è un segreto per nessuno come l'attuale giunta di Milano guidata dal sindaco del centrosinistra, Beppe Sala, stia molto puntando sulla mobilità alternativa della bicicletta. Per questo da tempo, in linea con l'amministrazione passata, c'è un grosso investimento di risorse in piste ciclabili.

Adesso la Lega, principale partito di opposizione, pensa ad un referendum sulle piste ciclabili a Milano. L'idea emerge da una nota diffusa dal commissario provinciale del Carroccio e assessore regionale lombardo, Stefano Bolognini, con la quale ha annunciato dei gazebo in ogni Municipio della città, per ascoltare le idee dei milanesi sui principali temi della città. “Chiederemo ai cittadini - ha spiegato Bolognini - un’opinione sulle piste ciclabili e su quali ritengono siano inutili e debbano essere cancellate”.

Quello delle piste ciclabili è un tema molto caldo a Milano. Da un lato c'è chi ritiene che le zone 30, le ciclabili indispensabili dall'altro c'è che attacca il Comune sul fatto che le “piste” sono inutili e dannose perché riducono la carreggiata riservata alle automobili creando ingorghi e tolgono posti auto ai residenti e ai clienti dei negozi, penalizzando i commercianti.

I milanesi si trovano così sempre più divisi tra due visioni contrapposte della città, con un centrodestra che si erge a difensore del partito degli automobilisti contro il partito dei ciclisti rappresentato dal sindaco Beppe Sala. Sindaco bollato dall’opposizione come “ecologista alla gretina”, che fa scelte “ideologiche al solo scopo di raggranellare un pugno di voti in più”.

Sabato e domenica in ogni banchetto della Lega erano presenti i consiglieri di Municipio e i rappresentanti istituzionali del partito che erano a disposizione dei cittadini. Bolognini e il coordinatore del Carroccio, Fabrizio Cecchetti, hanno scritto che sarebbero stati presenti al gazebo di via Fauchè.