M4, la nuova metro di Milano punta verso Buccinasco, Corsico e Trezzano sul Naviglio

La nuova linea metropolitana di Milano, la M4 (blu), deve ancora entrare in funzione ma già si guarda all'orizzonte, cercando di prolungarla. Da un lato verso Buccinasco, Corsico e Trezzano sul Naviglio, dall'altro verso l'Idroscalo e Segrate.

M4, anticipare studio di fattibilità per il prolungamento

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, presenterà durante il Consiglio regionale sul bilancio di previsione per il prossimo triennio, in discussione la prossima settimana, un emendamento che riguarderà l’anticipo dei fondi per la seconda parte dello studio di fattibilità tecnica ed economica per il prolungamento della linea M4 al Sud-Ovest di Milano.

La linea blu, che ancora deve nascere, arriverà da Milano San Cristoforo all’aeroporto di Milano Linate. Se a est si parla già di un allungamento fino a Segrate, nel Sud Ovest dopo un primo studio di fattibilità elaborato dai tecnici di MM, si attende la seconda fase del progetto.

Avrebbe ricadute positive sulla qualità della vita e salute

“I fondi – spiega il consigliere Di Marco – sono già previsti per il 2022 ma chiedo di anticiparli al 2021 per evitare ritardi che diventerebbero ingiustificati. La parte Sud del capoluogo lombardo soffre ogni giorno per mancanza adeguata di trasporto pubblico. Una linea della metropolitana che andrebbe a toccare dalla stazione di San Cristoforo comuni come Buccinasco, Corsico e Trezzano sul Naviglio, sarebbe un sollievo per i residenti delle zone”.

“Non dimentichiamo inoltre – sottolinea Di Marco – che quelle sono anche arterie commerciali e produttive dove lavorano migliaia di cittadini. Avere una metropolitana nel più breve tempo possibile aiuterebbe a sgravare le vie dal traffico intenso, con ricadute positive sulla qualità della vita e salute”.

M4, intanto Linate è quasi pronta

Intanto i lavori sulla linea proseguono a ritmo serrato. A gennaio 2021 dovrebbe essere inaugurata la prima tratta da Linate (le immagini), la cui stazione è stata praticamente ultimata, a Forlanini, dove arrivano le Ferrovie dello Stato, e sarà quindi possibile effettuare lo scambio per i passeggeri.