I monopattini che si posso geolocalizzare con Google Maps

Una nuova soluzione per pianificare al meglio i percorsi e le brevi distanze in ben sette città italiane. Tier, fornitore europeo di veicoli di micromobilità in sharing, annuncia la nuova collaborazione con Google Maps grazie alla quale gli utenti saranno in grado non solo di localizzare facilmente i monopattini Tier nelle vicinanze ma potranno anche reperire informazioni utili come la stima dei costi e l'orario di arrivo previsto.

Sotto la scheda dei percorsi in bicicletta, gli utenti possono ora trovare il pulsante "Tier". Cliccando sul pulsante, Google Maps mostra i monopattini disponibili più vicini così come la distanza a piedi e lo stato di ricarica di ogni veicolo. Attualmente il servizio è disponibile a Roma, Milano, Bari, Palermo, Parma, Trento e Reggio Emilia. Ma Tier continuerà ad espandersi nel corso dell'anno in altre località del territorio italiano.

"La nostra missione è ridefinire e migliorare la mobilità urbana - dichiara Saverio Galardi, general manager Italia di Tier - Ciò richiede, in gran parte, la realizzazione di collaborazioni rilevanti per rendere maggiormente accessibili soluzioni di mobilità sostenibile e multimodale. Con la nostra presenza su Google Maps, stiamo contribuendo a garantire che gli utenti abbiano accesso alla forma di trasporto che meglio si adatta alle loro esigenze di mobilità quotidiana".