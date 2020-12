Ponte di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata a Milano: orari dei mezzi Atm (metro, tram e bus)

Quest'anno la festa di Sant'Ambrogio e quella dell'Immacolata regaleranno ai milanesi un lungo ponte tra sabato 5 e martedì 8 dicembre. Ma come sarà il servizio dei mezzi pubblici a Milano? Quali saranno gli orari garantiti di metro, tram e bus Atm?

A rispondere a queste domande è la stessa Azienda trasporti milanesi che sul proprio sito ha pubblicato le modifiche agli orari delle varie linee.

Metro e mezzi di superficie

• Sabato 5 dicembre il servizio in metropolitana sarà rinforzato con treni aggiuntivi. Quindi ci saranno più mezzi sulla M1, M2, M3 e M5.

• Domenica 6 e martedì 8 dicembre le linee metropolitane (M1, M2, M3 e M5) e di superficie seguiranno l’orario festivo con un servizio rinforzato.

• Lunedì 7 dicembre, nonostante a Milano sia giorno festivo, le metropolitane seguono l’orario del sabato. È rinforzato il servizio urbano di tram, bus e filobus. Le linee interurbane e suburbane seguono l’orario del sabato.

La rete notturna di Atm per Sant'Ambrogio e l'Immacolata

Lunedì 7 e martedì 8 dicembre saranno in normale servizio le linee N25/N26, le sostitutive NM1, NM2, NM3 e la filovia 90/91.

Metro automatica Cascina Gobba-San Raffaele

Lunedì 7 e martedì 8 dicembre il servizio si svolge secondo l’orario festivo, dalle 13 alle 20 con corse ogni 15 minuti. Nel resto delle giornate, per raggiungere l’ospedale usate la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione di Cascina Gobba. La fermata più vicina all’ospedale è in via Olgettina.

I parcheggi di corrispondenza Atm

I parcheggi multipiano e il parcheggio di Forlanini sono aperti con i consueti orari. I parcheggi a raso, ad esclusione di Crescenzago, sono gratuiti dalle 20 di venerdì 4 dicembre alle 7 di mercoledì 9. Il parcheggio di Crescenzago è chiuso dalle 20 di sabato 5 alle 7 di mercoledì 9 dicembre. Il parcheggio a raso di Romolo è chiuso. I parcheggi di Pisani, piazza Abbiategrasso e Bovio sono sempre aperti a pagamento.

Gli Atm Point aperti il 7 e l'8 dicembre

Lunedì 7 e Martedì 8 dicembre sono aperti gli sportelli di Duomo, Cadorna e Centrale dalle 8 alle 20. Ricordatevi di prenotare prima l’appuntamento dal menu Atm Point dell'app aziendale.