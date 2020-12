M2, il prolungamento da Cologno a Vimercate è più vicino

La Regione Lombardia accelera sul prolungamento della metrropolitana verde (M2) da Cologno Nord a Vimercate. Viene infatti deciso di anticipare al 2021 il finanziamento di 900 mila euro inizialmente previsto per il 2022, attraverso l'approvazione di un ordine del giorno collegato al bilancio e presentato da Riccardo Pase (Lega).

«Si tratta di un aspetto molto importante per Cologno - spiega Pase - perché oggi, essendo il capolinea di una linea metropolitana che viene da Milano, è diventata un centro di interscambio, creando grandissime problematiche soprattutto nel centro della città. Il prolungamento permetterà di efficientare i servizi, di evitare che le persone vengano da altri paesi a Cologno solo per parcheggiare e recarsi a Milano per lavoro».

«E' una scelta di buon senso, anche dal punto di vista ambientale, che sicuramente migliorerà le criticità che sono ben visibili oggi a Cologno e che mai sono state gestite. Le nostre stazioni ad esempio non sono dotate di ascensori per l’accesso ai disabili e la gestione dei parcheggi è sempre stata molto problematica», conclude Pase.

Nella stessa seduta, invece, bocciato un altro ordine del giorno (del Movimento 5 Stelle) con cui si chiedeva il finanziamento dell'ultima parte dello studio di fattibilità per un altro prolungamento del metrò, quello della M3 da San Donato a Paullo.