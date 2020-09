Milano, lo scooter sharing offre minuti gratuiti ogni giorno per tutto il mese di settembre

Minuti gratis ogni giorno per i nuovi utenti. L'iniziativa per contribuire agli spostamenti in sicurezza dei cittadini è della società di scooter sharing Cityscoot.

Alla luce della conferenza unificata Stato Regioni per che si è tenuta in vista della rientro in aula il 14 settembre e che ha deciso che su bus, treni e scuolabus la capienza massima può arrivare all'80%, e al 100% per distanze percorse al di sotto dei 15 minuti, Cityscoot, start-up francese di motorini a flusso libero ed emissioni zero, ha messo a punto un’iniziativa pensata per supportare gli utenti in questa fase così complessa per la mobilità.

Dal 1 settembre al 1 ottobre, infatti, si darà la possibilità a chi si iscrive di usufruire di 5 minuti di corse gratuite ogni giorno. I minuti verranno accreditati automaticamente sul profilo a partire dall’atto dell’iscrizione per 30 giorni consecutivi.

"Si è molto discusso in questi giorni per definire le modalità di utilizzo del trasporto pubblico in vista sia del rientro a scuola che della riapertura di molti uffici. Nella particolare situazione che stiamo vivendo, Cityscoot - dice Gianni Galluccio, general manager dell'azienda in Italia - rappresenta sicuramente un modo per muoversi in sicurezza, alternativo ai mezzi pubblici, spesso congestionati e che non garantiscono la possibilità di mantenere la distanza necessaria. Più in generale, crediamo che questa sia l’occasione per un ripensamento profondo della mobilità, optando per forme alternative di trasporto, più ecologiche, più snelle, soprattutto in una città come Milano".