Lavori stradali e manutenzione dei binari: tram deviati a Milano

Sono in programma lavori stradali e interventi di manutenzione ai binari in via Vincenzo Monti a Milano. Dal 3 al 5 maggio dopo le 21, i tram 19 di Atm, in entrambe le direzioni, deviano e saltano le fermate comprese tra corso Sempione/Domodossola e largo V Alpini. Passano in corso Sempione e via Pagano.

Bus B19 in sostituzione al tram 19

I bus partono da Domodossola M5 e proseguono in viale Boezio, piazza 6 Febbraio, via Monti (dove fermano i tram), largo V Alpini, via Pagano, via Mascheroni e fanno capolinea a Conciliazione. Il 4 e il 5 maggio i bus fanno le fermate di via Monti sulla corsia laterale.