Orti urbani, 40 nuove 'isole' green a Rozzano

La via è tracciata: l'orto urbano è il presente e probabilmente sarà sempre più il futuro delle nostre città. Non bisogna abitare per forza in campagna o lontano dalla città per mangiare insalata e pomodori coltivati e raccolti a “chilometro zero”. A Rozzano, comune nell'hinterland di Milano, l’amministrazione comunale ha appena completato la realizzazione di quaranta nuovi orti in via Milano, terreni che si aggiungono agli altri appezzamenti già utilizzati come orti comunali in via Ecologia, via Cooperazione, via Brenta e via Olona per un totale di 514 aree demaniali destinate all’orticoltura.

I nuovi orti di via Milano hanno una superficie di circa 60 mq e ciascuno è dotato di una capannina da utilizzare come deposito per gli attrezzi. Il costo dei lavori di realizzazione è stato di circa 200 mila euro, un investimento che testimonia l’attenzione dell’amministrazione comunale sia per la sostenibilità ambientale che per finalità sociali.

“La possibilità di avere orti in un contesto urbano concorre a rendere la nostra città ancora più green - dichiara il sindaco Gianni Ferretti - gli orti sono un modo per riqualificare aree urbane e restituire ai cittadini pezzi di città, per migliorare la qualità della vita soprattutto delle persone anziane e per applicare i principi di un’economia sempre più sostenibile e circolare”.

Il vicesindaco e assessore alle politiche per la terza età, Cristina Perazzolo, sottolinea la funzione sociale degli orti come strumento per la promozione di un invecchiamento attivo e di tutela della salute che stimola l’attività fisica e la socialità. “Gli orti comunali sono un’opportunità riservata alla popolazione anziana, con obiettivi ricreativi e terapeutici che favoriscono l’attività all’aria aperta, l’aggregazione, lo scambio generazionale e la trasmissione di conoscenze”, spiega.

I cittadini che hanno compiuto 60 anni ed oltre, e sono interessati a coltivare un orto possono partecipare al bando che il Comune pubblica periodicamente per stilare una graduatoria ed assegnare i terreni di volta in volta disponibili. I vantaggi di avere un orto sono tanti ma quel che è certo è che grazie agli orti comunali Rozzano rinnova la sua vocazione rurale e promuove una cultura del rispetto dei cicli della natura, anche in mezzo alla città.