Una petizione per "salvare" il parco Ticinello: "Deve rimanere rurale, non è un giardino"

Una petizione affinché il Parco Ticinello non cambi. Niente percorsi in calcestre, niente led e nessun abbattimento degli alberi cresciuti in modo “disordinato” nel corso degli anni. È quanto chiede il comitato Difesa Ambiente zona 5 che ha pubblicato una petizione su Change.org. Un testo, sottoscritto da oltre 3.500 persone, indirizzato al sindaco Giuseppe Sala, all’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran e al presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè.

Nella giornata di domenica 10 gennaio il comitato, che fa parte della rete civica nata per difendere gli spazi verdi dai progetti urbanistici, ha organizzato una passeggiata di sensibilizzazione per contestare i lavori previsti dal secondo lotto all’interno del Parco Agricolo.

"Il Parco Agricolo Ticinello, con i suoi 88 ettari, è il quarto per superficie dei parchi milanesi — si legge in una nota pubblicata online dai promotori della petizione —. Questa ricchezza è messa a rischio da un progetto predisposto dal comune di Milano, in deroga ai vincoli sul parco agricolo, e attualmente in discussione in Consiglio, che prevede l'abbattimento di molte alberature sane e interventi che stravolgerebbero la natura agricola del parco e la sopravvivenza della sua variegata avifauna".

La petizione, più nel dettaglio, chiede che “sia riconsiderato l’abbattimento di 156 alberi di cui circa la metà hanno come unica colpa quella di essere ritenuti ‘disordinati’”. Non solo, il comitato chiede che “i percorsi mantengano le caratteristiche rurali e naturali evitando la creazione di percorsi in calcestre” e che si eviti l’installazione di “riflettori a led” e la creazione di una sorta di pista illuminata perché “la preservazione del parco agricolo passa anche da una fruizione rispettosa — precisa il comitato —. In città non mancano percorsi illuminati per correre o passeggiare, non vogliamo rinunciare ai sentieri illuminati dalle lucciole per aprirne di nuovi illuminati”.

Il Parco Agricolo Ticinello: la campagna di Milano

Il parco agricolo del Ticinello è un parco di Milano, si trova a est di via dei Missaglia e della fascia urbanizzata che lo accompagna da piazzale Abbiategrasso, di fronte al quartiere milanese del Gratosogli; si estende su 880mila metri quadrati e il 70% è dedicato alle colture.