Il comune di Milano vuole togliere i parcheggi in corso Buenos Aires per mettere delle mega piante

Il Comune di Milano sta facendo un test in Corso Buenos Aires in vista dei lavori dei prossimi mesi che prevedono di allargare i marciapiedi con la posa di alberi in vaso a livello strada. L’iniziativa prevede il mantenimento della pista ciclabile tracciata nel 2020 e l’eliminazione della sosta dal corso. I lavori interesseranno gli isolati tra Scarlatti e Pergolesi come anticipo di una riqualificazione più generale.

“Oggi ci serviva analizzare le dimensioni delle strutture, sui materiali stiamo invece ancora facendo un affinamento. Le dimensioni dei vasi consentono degli alberi più alti di quelli posti oggi a prova, anche perché nel progetto è integrato il sistema di irrigazione” ha scritto sui social network l’assessore all’urbanistica, Pierfrancesco Maran.

Dura la reazione dell'opposizione. Andrea Mascaretti (FdI) ha parlato di “follia”. “Alla fine di un letargo durato quasi tutto il mandato, l'anno trascorso dopo la fine del terribile lockdown - dice Mascaretti - ha visto la Giunta Sala accanirsi su alcune categorie di milanesi, in particolare i commercianti, gli artigiani, le partite iva e tutti gli automobilisti, a partire dai tassisti e dagli operatori dei servizi d'emergenza, come ambulanze, vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'ennesima follia sono i vasi grigi di cemento posizionati sulle ciclabili di Corso Buenos Aires che preannunciano la probabile cancellazione di parcheggi auto e moto”.

“Siamo sbigottiti davanti a tale arroganza della Giunta che stravolge senza confrontarsi con nessuno, senza un mandato popolare il sistema viabilistico cittadino, procede con trasformazioni che penalizzano i milanesi. Mi schiero dalla parte dei cittadini e dei loro diritti di circolare liberamente nella propria Città”, conclude.