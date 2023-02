Gruppo arcieri Cormano asd: mai così felice di parlare di un "bagno"...

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Arcieri Comano sempre più inclusivi Dopo la qualifica di Tecnico per Arcieri Paralimpici, conseguita nel giugno scorso dall’Istruttore e Presidente Ezio Molteni, la società di Cormano continua il suo percorso verso l’inclusività. Prima dell’estate, nel campo di via Prealpi, è stata realizzata la pavimentazione che consente agli Atleti diversamente abili di raggiungere la linea di tiro. In questi giorni invece si sta completando la posa dei nuovi servizi igienici completamente accessibili che saranno dotati di rampa di accesso dedicata. Una precisa scelta, fortemente voluta dalla Società, frutto di sforzi ed investimenti economici completamente autofinanziati con l’obiettivo di permettere a tutti di poter praticare questo bellissimo sport.