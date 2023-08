Anagrafe canina, come e dove iscrivere il proprio cane

In Lombardia risultano censiti quasi 1 milione di cani. L'aggiornamento avviene in tempo reale e potrete trovarlo sempre su Ananav Lombardia l'anagrafe regionale degli Animali d'affezione. Tutti i proprietari di cani devono iscrivere il proprio animale presso l`Anagrafe Canina Regionale informatizzata entro 60 giorni dalla data di nascita, o prima di ogni movimentazione anche se di età inferiore a 60 giorni, secondo le direttive della Legge Regionale.

Non è possibile tenere, vendere o cedere cani privi del microchip. Coloro che acquistano un cane o lo ricevono in regalo devono accertarsi che sia già stato identificato e registrato e devono richiedere la scheda di identificazione e la scheda di cessione, entrambe in originale. Queste devano essere esibite in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza.

Se il cane è già stato iscritto prima del 19 luglio 2004, occorre che il proprietario verifichi se il tatuaggio sia ancora leggibile. Nel caso non lo fosse, chi possiede o detiene l`animale deve provvedere ad una nuova identificazione con inserimento microchip. Il servizio è gratuito presso la Asl.

Il microchip può essere inserito sia da parte del Servizio Veterinario sia da parte di un veterinario privato: entrambi rilasceranno documentazione attestante l`avvenuta registrazione all`anagrafe.

Al Servizio Veterinario dovranno essere rimborsate le sole spese del materiale utilizzato, mentre al veterinario libero professionista autorizzato dovrà essere pagata la parcella.

Iscrizione all'anagrafe canina a Milano

L’anagrafe canina raccoglie in un sito i dati dei cani iscritti ed identificati con microchip o tatuaggio presenti nella Regione collegandoli al proprietario e/o detentore. Raccoglie anche i dati dei gatti e dei furetti che si devono iscrivere per ottenere il passaporto.

Distretto Veterinario Milano Città Nord

Via Ippocrate 45 Milano

Mail: dvmilanonord@ats-milano.it

Orari:

09.00 - 12.00

dal lunedì al venerdì

Distretto Veterinario Milano Città Sud

Via Juvara, 22 Milano

Sede di Via Boifava Milano

Orari:

09.00 - 12.00

dal lunedì al venerdì

Mail: dvmilanosud@ats-milano.it

Vedere il documento Prenotazioni prestazioni veterinarie - tutte le info disponibile nella pagina principale

Tariffa

Microchip e iscrizione in AAA (Anagrafe Animali Affezione) € 21,70

Rilascio passaporto € 20,40

Variazioni in Anagrafe canina (es. cambio proprietario, residenza ecc…) € 7,14

Certificato espatrio (per paesi extra UE. se l’animale rientra in Italia, è necessario anche il passaporto) € 10,20

Certificato espatrio con visita (per paesi extra UE. se l’animale rientra in Italia, è necessario anche il passaporto) € 30,60

Accesso

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE per tutte le prestazioni on-line o telefonica al CUP.

Modalità e termini

L'inoculazione del microchip e l'iscrizione in anagrafe per i gatti ed i furetti va richiesta ai veterinari libero professionisti accreditati. Ogni variazione successiva dei dati contenuti nell'anagrafe deve essere obbligatoriamente inserita in AAA, al fine del suo aggiornamento. Il Passaporto ed il certificato per l'espatrio sono necessari per recarsi all'estero con i propri animali.