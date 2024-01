ISEE 2024, cosa cambia e come richiederlo

Dal 1 gennaio 2024 è in atto la nuova modulistica per richiedere l'ISEE. Un documento indispensabile per richiedere agevolazioni nei servizi sanitari e sociali (se l'indicatore è al di sotto di determinate soglie).

L'ISEE (che sta per indicatore della situazione economica equivalente) è, ad esempio, utile per accedere ai posti negli asili nido pubblici, per pagare meno tasse universitarie, per accedere a bonus bebè, bonus nido, reddito di cittadinanza , reddito di emergenza per Covid 19, assegno di inclusione e altro ancora.