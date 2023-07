Passaporto per animali: come e dove farlo a Milano

Le vacanze si avvicinano ed è tempo di decidere dove andare per trascoorrere qualche settimana di relac. Ma oltre ad assicurarsi che i nostri documenti siano in regola e non scaduti, è bene controllare cosa occorre per il trasporto dei nostri amici a 4 zampe. Fondamentale infatti, è il 'per passport' : il passaporto europeo per animali da compagnia, cioè cani, gatti e furetti, che viaggiano negli Stati dell'Unione europea, o extra-UE, e obbligatorio dall'1 ottobre 2004. Un documento che contiene una sezione anagrafica e una parte sanitaria con i dati della vaccinazione antirabbica, eventuali esami clinici e trattamenti terapeutici.

Rilascio a Milano

Per il rilascio del passaporto l’animale deve essere registrato all’anagrafe degli animali da affezione e viene identificato tramite il microchip o il tatuaggio, ma solo se applicato prima del 3 luglio 2011 e se perfettamente leggibile. Il "pet passport" viene rilasciato dai Servizi veterinari delle Aziende Usl. Il proprietario del cane, gatto o furetto che richiede il “pet passport” deve portare al Servizio veterinario l’animale (per il controllo di leggibilità del microchip/tatuaggio) e mostrare il certificato di avvenuta applicazione del microchip/tatuaggio. Il passaporto non ha una data di scadenza, sono le vaccinazioni ed i trattamenti riportati sul passaporto che hanno una scadenza.

Antirabbica

È la vaccinazione necessaria e obbligatoria per la movimentazione verso tutti gli Stati esteri dei cani, gatti e furetti ed è opportuno effettuarla DOPO il rilascio del passaporto. Sarà certificata direttamente sul passaporto dal veterinario autorizzato. Nel caso in cui la vaccinazione antirabbica sia stata effettuata prima del rilascio del passaporto, può essere trascritta anche successivamente al rilascio del, sempre a cura del veterinario che l’ha effettuata. Affinché la vaccinazione antirabbica sia ritenuta valida è necessario che l’animale ne sia stato sottoposto almeno 21 giorni prima dell’espatrio. Non è ritenuta valida è stata eseguita prima della data di applicazione del microchip.



Cosa Serve

prenotare la prestazione

portare con sè il proprio l’animale

il certificato di iscrizione all’anagrafe degli animali da affezione e di applicazione del microchip/tatuaggio

Info e Contatti

02-85781