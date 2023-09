Marracash e il Milan: come raggiungere San Siro

Sabato 23 settembre due eventi in zona San Siro: il concerto di Marracash all’ippodromo e Milan-Verona allo stadio. Attese migliaia di persone per entrambi. Per chi si mette in marcia verso la partita o il concerto il consiglio è di organizzarsi per gli spostamenti sia all’andata, sia, soprattutto, al ritorno. Atm ha già annunciato il potenziamento della rete per permettere a tutti di raggiungere San Siro. Ecco i nostri suggerimenti, come evitare la ressa, a quale fermata scendere e dove parcheggiare.

Il concerto di Marracash all’ippodromo

Lo spettacolo è sold out e si attendono circa 84mila spettatori. Casse, info point e ingressi gold e platinum apriranno in mattinata, mentre l’apertura generale delle porte scatterà alle 14.30. Gli ospiti inizieranno a cantare intorno alle 16,30, mentre il rapper salirà sul palco poco dopo le nove. Per raggiungere il concerto è sconsigliata la stazione di San Siro Ippodromo (che chiuderà a fine spettacolo), meglio Bonola e Lampugnano sulla M1, San Siro Stadio sulla M5 e Uruguay sulla M1, ma solo per l’andata (sarà chiusa verso la fine del concerto).

La partita del Milan

Meno problemi di orario per i tifosi che sabato 23 andranno allo stadio per Milan-Verona. Fischio d’inizio previsto per le 15,00 e stazioni metropolitane consigliate San Siro Stadio (M5) e Lotto (M1). Per chi sceglie di parcheggiare in prossimità di altre fermate, Atm mette a disposizione le navette da Lampugnano.

Gli ultimi treni della M1

da Molino Dorino per Sesto 00:56

da Lampugnano per Molino Dorino 01:00

da Lampugnano per Sesto 01:01

da Bonola per Molino Dorino 01:03

da Lotto per Sesto 01:04

da Lotto per Molino Dorino 00:57

Gli ultimi treni della M5

da San Siro Stadio per Bignami 01:00

da Bignami per San Siro Stadio 01:00

Dopo la chiusura della M1 e della M5 saranno disponibili bus sostitutivi a Conciliazione, Cadorna, Duomo, Lima, Loreto, Lotto, Garibaldi, Zara.

Dove parcheggiare

Prorogata la chiusura dei parcheggi di Lampugnano e Molino Dorino fino alle 2 di notte. Per chi volesse arrivare direttamente in auto restano disponibili le soste a pagamento, tra cui il parcheggio San Siro-ippodromo nei pressi dei due siti.