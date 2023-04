i misteri del cervello umano - alcune prospettive delle neuroscienze

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'Associazione Universitaria Quintadimensione, in collaborazione con l'Università Luiss Guido Carli e l'Associazione di Promozione Sociale "Zona P.I.P.", il prossimo Giovedì 30 Marzo 2023 alle ore 18 presso il MilanoLuissHub in via Massimo D'Azeglio 3, promuove la conferenza "Il cervello umano e i suoi misteri - Alcune prospettive delle neuroscienze". Ospite d'onore è il prof. dott. Gianvito Martino, Direttore Scientifico dell'IRCCS San Raffaele di Milano e Prorettore alla Ricerca per l'Università Vita-Salute San Raffaele. Cosa ci spinge a emozionarci, cosa c'è dietro alle dipendenze, come si giustificano certi comportamenti individuali e alcune abitudini sociali? Parte tutto da lì: dal cervello. Un organo immensamente complesso, di cui sicuramente si deve scoprire ancora molto, ma di cui qualcosa si sa già. Ed è da qui che partirà la conversazione con il neuroscienziato di fama internazionale, guidata e condotta da Davide Indino (Presidente dell'Associazione e studente Luiss di Giurisprudenza), Giorgio Midulla (studente Luiss di Economia) e da Maddalena Atzori (studentessa di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari). Introduce Giorgio Verri (studente IULM di Comunicazione d'impresa e relazioni pubbliche). L'ingresso all'evento è gratuito, previa prenotazione al link bit.ly/3ndaL6c. Per ulteriori dettagli, si può inviare una mail a info@zonapip.it.