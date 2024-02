il comitato rho-parabiago non demorde

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Titolo: Il Comitato Cittadino Persiste: La Disputa Giuridica Prosegue per l'Intervento Discusso All'interno di uno scontro che si delinea come una vera e propria sfida contro il tempo, il Comitato di cittadini non demorde di fronte alle avversità e continua a lottare con determinazione nel rispetto delle normative, cercando di fermare un intervento giudicato inutile e irrazionale,fortemente impattante. L'incontro di venerdì sera ha illustrato non solo lo stato attuale delle cose, ma anche la costanza e i piani d'azione futuri. Pur di fronte a notizie poco positive, con l'udienza per l'appello fissata per il 25 ottobre e i lavori che potrebbero già essere iniziati, il Comitato mantiene la speranza. La sfida è impegnativa: si mira a revocare un'iniziativa che, nonostante fosse stata abbandonata nel 2012 dopo essere stata annullata in seguito a un ricorso al TAR e al Consiglio di Stato (quindi con un annullamento in primo e secondo grado amministrativo), ha recentemente guadagnato nuovo impulso. C'è la preoccupazione che, una volta iniziati i lavori, sarà ancora più difficile trovare un giudice disposto a interrompere un'operazione già in corso. Nonostante due rigetti dal Tribunale Amministrativo Regionale in merito alla richiesta di sospensione cautelare, che avrebbe dovuto fermare temporaneamente l'intervento in attesa di un verdetto finale, l'avvocato Bertolani e il Comitato sono pronti a sfruttare le opzioni rimaste. Con le attività di Italferr che continuano senza sosta e le notifiche di espropri in arrivo, si sente l'urgenza di agire, anche se non riconosciuta dalle autorità. Il prossimo passo? Fare appello al Consiglio di Stato, auspicando che il secondo grado di giudizio possa ribaltare questa situazione di presunta trascuratezza. Il momento per intensificare la lotta è stato venerdì 9 febbraio alle 21:00 presso la Cooperativa Centro Culturale A. Sandro Pertini di Vanzago, dove è stata raccolta la procura per l'avvocato. Il Comitato esprime delusione e amarezza per la mancanza di attenzione da parte delle istituzioni, che sembrano trascurare le conseguenze potenzialmente dannose del progetto in corso. Tuttavia, la battaglia non è solo giuridica, ma anche etica: si lotta per la giustizia e per i valori di equità, per la protezione del territorio e per la logica, troppo spesso sacrificati.