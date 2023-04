il sapore della libertà e della ingiustizia delle istituzioni politiche e di certi professionisti legali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday Gentilissimo Giornale MIilanoToday, Sono Luca Nascimbene, un giovane scrittore e amante della cronaca veritiera e trasparente, Vi scrivo qualche mi riflessione in merito alle tematiche che mi sono ritrovato coinvolto senza alcun senso più di 1 anno, una macchina mediatica, tattica, studiata e strumentalizzata senza alcun ritegno e soprattutto senza alcuna etica e moralità e tanto ipercriticismo senza valutare se esistesse e se potesse sussistere i capi d’accusa di reato di diffamazione aggravata con il reato di calunnia(che a mio modesto parere è alquanto difficile da dimostrare in qualsiasi ambito penale) contro il sottoscritto, solo per aver contribuito a ‘liberare’ e dare voce a un insieme di cittadini, una comunità alquanto stremata dalle istituzioni politiche locali e sottolineare alcune grosse imperfezioni di questa macchina politica, grosse lacune e grossi errori. L’articolo 21 cosi consacrato e amo dalla nostra costituzione da parte di noi scrittori e giornalisti recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria”. Ribadisco che è dall’anno scorso che sono bersaglio di personaggi professionisti della giustizia, ex cariche istituzionali e una persona di nazionalità diversa dalla nostra che NON ricopre nessuna carica istituzionale e nemmeno giudiziaria. Nonostante io sia stato davvero ammalato di cuore e successivamente ricoverato in stroke unit per altri problemi, alla fine mi sono fatto forte e mi sono sposato, seppur con qualche intenzione a non farlo, non perché non provavo sentimenti d’amore anzi, era solo che non ero tranquillo di portare mia moglie in Italia, infatti le avevo nascosto sempre la verità per paura di perderla, ma lei mi è sempre stata vicina anzi non mi ha mai fatto pesare niente nemmeno nei miei momenti davvero drastici e che mi stava per davvero venire l’esaurimento, infatti mi vergogno a dirlo non ho nemmeno messo alla luce dei figli e non ho voluto per mia volontà perché non volevo che il loro padre potesse essere un giorno descritto come un criminale,mafioso,per non aver commesso nulla di grave se non la mia colpa era di scrivere e di amare la professione dello scrittore e delle collaborazioni occasionali non retribuite giornalisticamente, oltre l’affetto della mia amata moglie Chaima, che ho l’obbligo di ringraziarla per avermi sempre spronato a vedere il lato positivo e di essere forte per qualsiasi cosa mi potesse capire nella mia e nostra lunga vita, e mi scuso se sono stato davvero un pessimo marito nel tenere tutto e non far vedere che c’era un evidente problema più grande del mio corpo e riconosco che avevo solo racconto nemmeno la metà e altresì riconosco che non sono davvero una persona malleabile anche per gli eventi passati nella mia vita preadolescenziale, e ringrazio anche la mia mamma Orietta, anch’ella sempre attiva e comunque preoccupata, disperata e soprattutto sempre presente nella mia vita che suo figlio potesse andare in carcere ( nonostante abbiamo la fedina penale pulita) per tre capi d’imputazioni non veri, montati e non commesse perché il fatto non sussiste, ma sappiamo che davanti alla legge dovremmo essere tutti uguali e non esiste cittadino serie A o B. Sono davvero entusiasta e soprattutto felice che il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica abbia veramente disposto e pronunciato l’archiviazione ex art 408 cpp nei mie confronti come persona indagata, prima ero davvero sfiduciato dalle stessa giustizia, ad oggi posso dire che mia moglie e mia madre avevano davvero ragione, Dio c’è, esiste, è con noi nelle nostre azioni quotidiane e se una persona è davvero pura di cuore e di animo e ha sempre aiutato le persone in difficoltà seppur anche ricevendo dei grandi torti di persone che si professavano fratelli, e non facendo mai male a nessuno, la giustizia divina c’è sempre e alle persone assetate di soldi e di una loro giustizia che non gli si aspetti, Dio ha guardato giù e ha dato il ben servito a loro e ha difeso una persona indifesa, invisibile della stessa società, oggetto sempre di scherno gratuito dalla ex cittadina del Provincia di pavia, stessi concittadini che non salutano, eri come un’invisibile. Avevano il timore etutti con la paura di parlare o di salutare per strada il sottoscritto e di mettere un semplice like socisl per non avere ripercussioni e problemi con la giustizia. "Non rinnego che ho fatto davvero del bene al mio paese e dalla vergogna, mi sono trasferito con mia moglie. Purtroppo siamo tutti bravi a rilasciare sentenze pubbliche nei bar, nelle piazze, senza alcuna qualità studiata in Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01), quelle persone che si riempono di una cattiveria e di un odio tale e con il sapore di mettere al patibolo un uomo senza alcun sentenza, ma questo è quanto l’italiano può fare e arrivare, ridere sulle disgrazie altrui. Per fortuna che questo incubo sia davvero finito e che io posso rinascere con mia moglie e che davvero stiamo davvero bene in un'altra cittadina della stessa regione, un tormento unico e un continuo star male e di preoccupazioni e di non dormire di notte. Sono davvero contento che il Pubblico ministero abbia verificato e controllato ciascun elemento, e mi ha davvero dato la fiducia nel credere nella giustizia. Ci sono uomini e donne della giustizia che si sono sacrificati che hanno lottato e incriminato il marcio delle istituzioni e che hanno gridato a gran voce il loro disperato aiuto e abbandono dalle istituzioni e ne cito alcuni i più illustri, Dott.Falcone,Borsellino,Chinnici, Generale Dalla chiesa, non ci dimenticheremo di Voi e anche tutti gli altri giudici, Pm che lottano per un’Italia migliore. A tutte le persone coinvolte in questo maxi processo che sono persone comuni dedico questa frase “Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze perché si è privi di sostegno” (Giovanni Falcone) Luca Nascimbene