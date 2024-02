“in emergenza per l'influenza stagionale, fials milano area metropolitana promuove il dibattito per risolvere i problemi dei pronto soccorso in lombardia”. comunicato stampa con preghiera di pubblicazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Segretario Generale FIALS Milano Area Metropolitana, Mauro Nobile, propone un dibattito aperto su diverse questioni rilevanti, al fine di contribuire a un miglioramento complessivo del sistema. Tra i problemi chiave identificati si ravvisano: * Medici Gettonisti non Specializzati col serio rischio di compromettere la qualità dell'assistenza sanitaria; * Volontari del 118, in quanto si compiono trasporti indiscriminati di persone senza reale necessità negli ospedali, contribuendo a sovraccaricare i Pronto Soccorso; * Assenza di un sistema solido e presente di Medici di Base che prenda in carico le persone, evitando di rivolgersi ai Pronto Soccorso per necessità non urgenti; * Farmacie: la scarsa ed impropria informazione fornita che spesso induce le persone a rivolgersi, in modo inappropriato, ai servizi di Pronto Soccorso; * Forze dell'Ordine, la cui prassi è portare gli assistiti in Pronto Soccorso anche per incidenti minori, complicando la gestione delle emergenze reali; * Gestione dei Pazienti al Domicilio, i cui Familiari, laddove non in grado di gestire i propri cari, richiedono ricoveri sociali; * Informare e sensibilizzare i cittadini stranieri sui Medici di Base, dal momento che non detengono la consapevolezza dello loro esistenza sul territorio come prima risorsa a cui far riferimento; * Chirurghi e Anestesisti, riguardo la necessità di chiarire i rispettivi ruoli nei servizi di Pronto Soccorso; * Triage, i cui modelli regionali risultano inadeguati e contribuiscono a prolungare l'attesa dei pazienti; * Ridimensionamento dei posti letto, la cui continua e progressiva riduzione, sta, generando situazioni di sovraffollamento e disagio per i pazienti; * Chiarire la situazione dei codici bianchi, che necessitano di un ticket non sempre applicato, generando la convinzione nei pazienti che i Pronto Soccorso siano la risposta ad ogni problematica sanitaria, anche banale o non urgente. FIALS Milano Area Metropolitana invita tutte le parti interessate a partecipare ad un dialogo costruttivo, al fine di trovare soluzioni concrete e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria nella regione. La collaborazione è essenziale per affrontare efficacemente le sfide attuali e garantire un sistema di Pronto Soccorso efficiente, appropriato ed accessibile per tutti.